Karina se sincera sobre sus problemas de salud: "Estoy un poco malilla"

Karina ha acudido al programa 'Y ahora, Sonsoles' donde, además de mostrar el vestido original que lució en Eurovisión,' ha hablado sobre sus problemas de salud, un mes y medio después de haber sido ingresada de urgencia por un problema cardiaco. La artista ha confesado que padece hipertensión: "Estoy un poco malilla", le ha revelado a Pepa Romero, la presentadora que sustituye a Sonsoles Ónega durante sus vacaciones. "Hay veces que la tensión me juega unas malas pasadas, la alta no se me pone demasiado alta, 16-17; pero es que la baja se me pone al 10. Estoy bien dentro de todo, con medicación y controlada", ha agregado.

Karina Antena 3

Durante su charla en el formato, en la que también ha estado presente su amigo José Manuel Parada, que fichó como colaborador tras sufrir también un problema de salud, hubo momentos en los que Karina incluso ha llegado a emocionarse. "Como una ya está mayor estoy sensible", ha bromeado.

Su ingreso en urgencias

En junio saltaba la noticia del ingreso en urgencias de la autora de 'El baúl de los recuerdos'. La cantante recurrió después a sus redes sociales para mandar un mensaje de tranquilidad y explicar qué es lo que le ocurrió. "Hola mis queridos amigos de Instagram. Deciros que ayer tenía que haber ido a un evento, pero no pudo ser, me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital", compartió en un vídeo.

Karina expuso que "una ya tiene sus años" y que hay que tener mucho "cuidado y cuidarse mucho" para estar "lo mejor posible, precisamente para no dar sustos". No obstante aclaró que se encontraba bien, pero indicó que tendría que seguir haciéndose pruebas médicas para descartar cualquier problema a futuro: "Que el día 20 tengo que volver porque me tienen que hacer unas pruebas y unas cosas, bueno, ya os contaré porque yo ahora mismo no sé deciros lo que me van a hacer", anunció.

Esta no fue la primera vez que tuvo que lidiar con un problema de salud. Karina ya ha hablado alguna vez del cáncer de tiroides que sufrió en 1971, una enfermedad que superó gracias a un tratamiento de 12 años por el que pagó 7 millones de pesetas.