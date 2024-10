Kiko Hernández y Fran Antón, en el paraíso: ¡por fin están de luna de miel!

Kiko Hernández y Fran Antón son dos de los hombres más ocupados del mundo, pues en un año no han encontrado un hueco en sus apretadas agendas profesionales para tomarse un respiro y regalarse la bien merecida luna de miel. Un año después de convertirse en matrimonio en una gran fiesta en Melilla, la pareja ha emplazado su viaje de novios en el mismísimo paraíso. Ya lo decía el propio colaborador cuando quiso dar envidia desde Maldivas, disfrutando las mieles de un resort de lujo en la que se siente a cuerpo de rey: “Ya estamos en el paraíso”, no trataba de disimular su ilusión por aprovechar su ansiada luna de miel. Y es que han esperado concretamente 13 meses hasta poder subirse a un avión rumbo al viaje más romántico de sus vidas, para el que no han escatimado en gastos.

Aunque Kiko Hernández siempre ha acrecentado su fama de “tacaño” y presumiendo de su buen hacer para aumentar sus ahorros, lo cierto es que esta vez se ha propuesto mimarse. Y no le ha importado mucho la factura. Y es que ha querido celebrar lo acertado que fue su ‘sí, quiero’ a Fran Antón por todo lo alto: “Un viaje de novios soñado, pensado y atrasado por trabajo hace un año. Lo bueno se hace esperar y más si es de tu mano, Fran. Te amo con locura, ¡como el primer día que me enamoré de ti!”, le ha dedicado Kiko a su amado como acompañamiento a una imagen de su luna de miel.

Pese a que Kiko Hernández se haya saltado la norma de no despilfarrar, demuestra que sigue en sus cabales al primar la privacidad de su viaje. Proteger su intimidad siempre ha sido una máxima, de ahí que se desconociese su relación con Fran Antón hasta casi llegar al altar, después de dos años de noviazgo secreto. Es por eso que en su periplo de enamorados por las Maldivas hayan elegido el refugio de lujo que supone el resort Brennia Kottefaru. Se encuentra en una isla privada a la que se accede por hidroavión o desde una isla cercana en lancha. Así llegan los afortunados huéspedes de una de las 30 villas de lujo, con piscina propia, en la que todos los detalles están estudiados para hacer su estancia inolvidable. Todo lujo de comodidades a su disposición, servicio de habitaciones 24 horas y una isla entera para ellos para perderse y todo con unas vistas que, efectivamente, te hacen creerte en el paraíso.

Ahora bien, todo tiene un precio, incluso este pedacito de cielo que suponen las Maldivas. No se ha desvelado qué suite exactamente han elegido Kiko Hernández y Fran Antón para su luna de miel, pero desde la página web del resort informan de la horquilla. La más modesta está disponible a partir de los 439 euros por noche, siempre con los extras siendo abonados aparte antes de abandonar la isla. Para aquellos con el bolsillo más holgado y con más ansias de disfrutar de la experiencia al máximo tienen la opción de alojarse en la villa más exclusiva que ronda los 2.000 euros noche, así como aquellas con varios departamentos en los que acudir en familia o con grupo de amigos.