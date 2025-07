Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila, lamenta la muerte de Michu: "Me da mucha pena"

La muerte de Michu, expareja de José Fernando, ha causado una gran conmoción en el mundo de la crónica social. La joven andaluza fallecía a los 33 años el pasado lunes 7 de julio a los 33 años y toda la familia Mohedano ponía rumbo inmediatamente a Cádiz para estar al lado de María del Rocío, de 8 años, tras la pérdida de su madre.

Kiko Jiménez lamenta la muerte de Michu

Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, ha reaparecido ante las cámaras durante el evento organizado por YSL en Madrid. Muy apenado por la muerte de Michu, con la que mantuvo relación en el pasado durante su noviazgo con la hermana de José Fernando, se ha lamentando de su fallecimiento.

"Siento mucho la pérdida, lo siento un montón. Cuando me enteré, vamos, fue un golpe muy duro porque es verdad que yo he tratado a Michu y la verdad es que me caía muy bien. Un trato muy bueno, incluso con la pequeñaja, también me acuerdo con la cría y es una pena la verdad", ha comenzado diciendo el televisivo.

Kiko Jiménez y Gloria Camila cuando eran pareja Jesus Briones GTRES

Muy sincero, también ha tenido unas palabras para su excuñado. "Me sabe fatal también por José Fernando porque le tengo mucho cariño y me da mucha pena. Sé que lo tienen que estar pasando todos fatal y bueno, por lo que veo en televisión, me sabe fatal. Son cosas que pasan de la vida que no se pueden evitar y es un palo, pero no se puede hacer nada más".

Horas después del entierro de Michu, su hermana Tamara concedía una incendiaria entrevista en "TardeAR" sobre la familia de Ortega Cano, criticando que se marcharan a Madrid y dejasen a María del Rocío sola. Además, desveló el frío tacto que tuvieron en el tanatorio con ellos.

Kiko Jiménez se pronuncia sobre el futuro de la hija de José Fernando tras la muerte de Michu Europa Press

Sobre esta situación, Kiko Jiménez también se ha mojado. "La verdad que no lo he visto, pero si me lo dicen me lo creo. No sé, puede ser que a lo mejor ella lo haya sentido así, es su sensación y es libre de decirlo si por lo que sea ha sentido ese desprecio, se ha sentido desplazada, pues yo la entiendo", ha señalado el novio de Sofía Suescun.

Preocupado por el futuro de María del Rocío

Sobre cómo era el trato de la familia con Michu cuando estaba con Gloria Camila, Kiko Jiménez ha revelado que era "el justo y necesario. Tampoco mucho porque es verdad que hacer estos comentarios... Nos enteraremos con el tiempo, pero si lo dice no creo que se lo invente".

El televisivo, además, ha expresado su preocupación por el futuro de María del Rocío, confesando que "sólo pienso en ella y digo madre mía, qué pena, dónde acabará, con quién acabará". "Lo ideal es que salga favorecida y bueno, yo creo que con que tenga el amor de todos, simplemente que todo el mundo esté pendiente de ella, que se encarguen de que tenga una buena educación, yo creo que eso no va a faltar. Esperemos que sea así, que nadie se desentienda cuando pase un poco el momento y el foco", ha zanajado sobre el asunto.