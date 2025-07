¿Por qué la madre de Michu "ignora" a Ortega Cano?

La Inma y Ortega Cano no han tenido un encuentro, la tensión en el tanatorio de Arcos era más que evidente. Cuando José Ortega Cano entraba en el edificio, la madre de la fallecida Michu le daba la espalda. ¿Por qué no quiso saludar al torero? ¿Existe una mala relación entre las dos familias de la nieta de ambos? Inma, la abuela materna de María del Rocío, la niña de ocho años, esquivó la presencia de Ortega, evitando saludarle. Un mal gesto que pudieron observar muchos de los presentes.



Horas más tarde cuando se le preguntó si había tenido un encuentro con él, contestó que no le había visto, una excusa que nadie se cree, y que por tanto no habían hablado de la nieta de ambos. Una fuente cercana a la familia paterna de la pequeña deja entrever que “nos tememos que el tema de la custodia de la niña acabará en los tribunales, porque la madre de Michu pretende ignorar los deseos de su hija, quien, según parece, dejó escrito un documento en el que expresa que, si le ocurría algo, su voluntad era que su hija quedara en manos de Ortega Cano. José está dispuesto a cumplir esa intención, pero la abuela materna no se lo piensa poner fácil. Al final tendrá que ser un juez quien decida con quien se queda María del Rocío. Es una pena que no lleguen a un acuerdo privado antes de ir a los tribunales. No se dan cuenta de que la mayor,perjudicada por estos desafueros es la cría.”

Inma, la madre de Michu, en su último adiós Gtres



De momento, Inma y José no han tenido el esperado encuentro, el segundo ha regresado a Madrid y sabemos que tiene intención de reunirse con sus abogados para comentar la situación.

La niña, según las leyes españolas, no podrá declarar ante un juez hasta que cumpla doce años, esa es la edad en la que un juez tiene en cuenta su deseo de elegir a unos o a otros para ser titulada por la familia materna o la paterna. Eso sí, se han dado casos en los que el juez sí que aceptó como prueba decisiva el mayor apego del menor hacia una parte determinada de su familia. A día de hoy es la abuela Inma quien cuida de su nieta. Ya veremos que futuro le espera a la criatura.