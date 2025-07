La hermana de Michu, “disgustada” con la familia Ortega Cano: “Veo la cosa muy distante”

La muerte de María Rodríguez Gamaza, popularmente conocida como Michu, es un revés que aún tratan de asimilar sus seres queridos. Es el caso de Tamara, su única hermana, que en la mañana de este jueves la ha enterrado en la más estricta intimidad. Tan solo sus más íntimos, familiares y amigos, han estado presentes en una ceremonia celebrada en Arcos de la Frontera. Hasta aquí se han trasladado también la familia Ortega, liderada por José Ortega Cano, que acompaña a sus hijos, José Fernando y Gloria Camila, en su duelo. Pero también con la firme intención de proteger a su nieta, como así le ha legado su nuera como tarea.

Se avecina un conflicto de intereses entre el diestro y la familia de Michu. La joven quería que, en caso de que le sucediese algo, la niña de ocho años se quedase al cuidado de su abuelo. Su madre, Inma, entiende que quería lo mejor para la pequeña Rocío, pero no está dispuesta a poner las cosas fáciles y quiere también encargarse de su crianza. En medio de esta problemática, ambas partes se muestran cautos a la hora de tratar el tema en público. También Tamara, la única hermana de Michu, que ha vuelto a romper su silencio en uno de los peores momentos de su vida.

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

La hermana de Michu reprocha a los Ortega Cano

Horas después de enterrar a la gaditana, como así decidió este miércoles su hermana Tamara, la joven concede una entrevista a ‘TardeAR’. Es quizá el peor día, una vez que han encajado la noticia de su muerte y han velado sus restos mortales, le han dado el último adiós. Ahora toca notar su ausencia y llorar. “Estoy mal, muy mal, porque cada vez se echa más de menos y no sé cuánto tiempo durará esto. La cosa es distraerme, buscar la forma de tranquilizarme, buscar dónde relajarme… porque es muy difícil”.

Tamara confiesa su propio dolor, pero es igual de contundente al hablar sobre el sufrimiento que atraviesa su madre en estos momentos: “Mi madre mal, mal, mal. Están sus hermanas con ella. Y ahí está. Hay veces que se viene abajo, hay veces que está un poco mejorcita, pero está muy mal. De buenas a primeras se viene abajo”. Y es que ha sido una muerte muy inesperada, pues tan solo una hora antes de sufrir varios infartos su hermana estaba con ella. Habían pasado el día en la piscina, después Michu se pasó por el bar con su hija y al regresar a casa se empezó a encontrar mal. Los servicios de emergencia llegaron cuando aún tenía pulso. Lograron reanimarla en varias ocasiones, pero no pudieron evitar el fatal desenlace.

José Ortega Cano, Gloria Camila y Rocío Flores en el entierro de Michu Gtres

Era de sobra conocido los problemas cardiacos y la enfermedad congénita que padecía Michu. Aun así, no había dado pistas de lo que iba a suceder. Y eso que su hermana reconoce que llevaba una temporada mal de salud: “Bueno, ella estaba mal, pero era por otro síntoma. Fue al médico y se lo cortaron, que era algo más normal, más común. Al siguiente día no, al siguiente, fue cuando le pasó esto por la noche, que ya era con su enfermedad. O sea, que no tenía nada que ver una cosa con la otra”. Se había duchado y se preparaba para viajar a Marbella, pero antes de salir se empezó a encontrar mal y tras varios infartos falleció. “Ella tenía un marcapasos que, hace un mes nos dijo que no funcionaba. Fueron dos infartos y en lo que hizo tres no pudieron hacer ya más nada”.

Tamara, la hermana de Michu, tiene un reproche reservado para la familia Ortega. Les agradece que hayan viajado hasta Cádiz para arroparles en su despedida, pero entiende que podrían haber hecho algo más. Así lo suelta al ser preguntada por cómo es la relación entre ambas familias en estos momentos: “Bueno, pues la verdad, regular. Yo estoy un poco disgustada, porque claro ellos se han ido. Yo creo que lo más eso es que hubiesen estado un poco más de tiempo, también por Rocío. Veo la cosa muy distante”. Señala que durante el tanatorio estaban “ellos por un lado y nosotros por otro. El día anterior sí estuvimos juntos, pero ya después en el tanatorio y eso nada, muy distantes”.