Kiko Rivera ataca a Isabel Pantoja sin justificación tras meses de tregua

Isabel Pantojaestá más presente estos días en los medios por su trabajo que por sus polémicas familiares. Algo inaudito en los últimos tiempos. El concierto que prepara en el Wizink Center de Madrid por su 50 aniversario sobre los escenarios para el próximo sábado 13 de abril está dando mucho que hablar. Pero esta vez no viene seguido de polémica, sino de interés por si subirá a su hermano Agustín a cantar, sobre si su amiga Mariló le acompañará o qué famosos estarán invitados. Tan raro es que no está envuelta en trifulcas familiares, que su hijo Kiko Rivera ha querido remediar eso, reapareciendo con un dardo innecesario contra su madre.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera durante la emisión de "GH Dúo"

Aunque el Dj anunció hace muchos meses atrás que jamás volvería a hablar de su familia en público para centrarse en exclusiva en su faceta profesional, parece que se ha saltado su propia norma. Sus problemas de salud le han puesto en jaque y quería disfrutar de un tiempo de paz alejado de las polémicas de los pasados años. Algo de lo que se ha olvidado por un instante cuando ha realizado un comentario que deja en mal lugar a Isabel Pantoja a los ojos de todos y que hace alusión a su condición como madre. Un mensaje que unos han reído y otros han condenado pero que, en definitiva, lo que viene a dejar claro es que entre ellos la reconciliación es cada vez más improbable y lejana.

Todo ha surgido por el vídeo viral de la influencer Lola Lolita pasándolo realmente mal al tener que saltar en paracaídas al vacío. La joven estaba atacada de los nervios y el vídeo se ha convertido en uno de los fenómenos del día en redes sociales. Hasta Kiko Rivera ha querido dejar su comentario, pero con ello le ha robado parte del protagonismo, generando su propia polémica. Además de unos emojis en los que muestra las carcajadas que se ha pegado al ver el vídeo, también ha hecho mención a la tonadillera sin venir mucho a cuento: “Si yo tuviera que llamar a mi madre, seguro que me empuja sin paracaídas”.

Como cabría esperar, las respuestas de los seguidores no se han hecho esperar. Los hay que se han reído con la chanza sobre Isabel Pantoja, teniendo en cuenta las desavenencias entre madre e hijo a raíz de la “herencia envenenada” que dinamitó su relación y les llevó a enfrentarse mediáticamente. Otros, en cambio, no han visto con buenos ojos que se haga mención a la cantante de forma tan libre, debido al expreso deseo del propio Kiko Rivera a que no se le haga mención sobre su madre en público. No quiere oír su nombre en ninguna entrevista y quiere vivir ajeno a sus pasos, de ahí que no todos entiendan que se permita el lujo de traerla a colación, para después ofenderse cuando otros le pregunten al respecto.