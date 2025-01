Kiko Rivera reaparece en redes con una importante reflexión: "De todo se sale"

Kiko Rivera ha reaparecido en redes con una emotiva reflexión. El DJ, tras pronunciarse ante las cámaras por primera vez sobre su prima Anabel y el ingreso de Alma, ha querido enviar un mensaje de ánimo a todas las personas que están atravesando por un mal momento en Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

"Hoy quiero mandar un fuerte abrazo a todas esas personas que andan pasando un mal momento, sea cual sea su motivo", comienza diciendo Kiko Rivera. "Quiero mandar un fuerte abrazo a todas esas personas que hemos sabido encarrilar nuestra situación y nuestra vida derribando todos los obstáculos que nos hemos ido encontrando, de todo se sale, amigos. Y por último, quiero mandar un fuerte abrazo a todas esas personas que desde la sombra nos han aguantado cuando la cosa se ha puesto fea, la verdad que son unos auténticos guerreros, en mi caso, una súper guerrera", expresa, con mención especial a Irene Rosales, su mayor apoyo. "Sigamos creyendo en nosotros mismos y trabajando en la mejor versión de nosotros Yo confío en mi y también confío en ti", finaliza el hijo de la tonadillera.

Kiko Rivera ha lanzado un mensaje cargado de fuerza y positivismo en redes, poniéndose como él mismo de ejemplo y superación. Esta reflexión coincide con la mejoría de Alma, la hija de Anabel, que se encuentra ya en planta después de haber pasado 15 días ingresada en la UMI del Hospital de Las Palmas de Gran Canaria.

El reencuentro con Isa Pantoja

Esta mañana, Isa Pantoja también se ha sincerado sobre Kiko Rivera y su encuentro en Canarias. Todo el clan Pantoja viajó a Las Palmas para estar al lado de la influencer y del bebé nada más conocer la noticia del ingreso de su hija. Por primera vez en año, ambos hermanos coincidieron y protagonizaron un reencuentro cercano. Dejando al lado de sus diferencias, el DJ se acercó a su hermana. "No fue un encuentro más allá, pero me quedo con lo bonito, que hay momentos en los que hace falta un beso, una muestra de cariño... No significa mucho menos que vayamos a reconciliarnos ni nada. Estuvimos para Anabel, él lo ha dicho, y quiso dejar de lado en ese momento lo demás y tuvo ese gesto hacia mí y se lo agradezco porque el cariño que le tengo sigue por mucho que haya pasado. El amor no tiene fecha de caducidad", ha confesado Isa Pantoja sobre este momento en "Vamos a ver".