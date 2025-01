Alma, la hija de Anabel Pantoja, ya está en planta

La pequeña Alma cumplió ayer dos meses con el mejor de los regalos: la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez recibía el alta de la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y era derivada a planta. La evolución de la hija de la influencer es un hecho y los médicos han decidido que siga controlada pero fuera ya de los cuidados intensivos. "Dos meses, mi vida, y todos los que nos quedan por cumplir", destacaba Anabel en su perfil de Instagram.

De esta manera, sus padres y familiares podrán turnarse en el cuidado de la bebé ya que los horarios son mucho menos restrictivos.

"Tengo que decir algo que ayer no me ajusté a la realidad, cosa que por cierto celebro. Me he equivocado. Alma ya está en planta y yo ayer cometí el error de decir que estaba todavía en la UCI. Me alegro de mi equivocación más que nunca", aseguraba en directo Belén Esteban, quien no daba más detalles sobre la buena noticia.

El siguiente y ansiado paso es lograr el alta hospitalaria. "La evolución de Alma es positiva, según las últimas noticias. Siguen contentos y a la espera de que cuando tenga absoluta estabilidad ya decidan darle el alta. Las cosas que han ido viendo esta semana, son todas positivas", afirmaba el periodista Antonio Rossi en el programa "Vamos a ver".