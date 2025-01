Isa Pantoja se sincera sobre su encuentro con Kiko Rivera: "El amor no tiene fecha de caducidad"

Isa Pantoja ha vuelto a "Vamos a ver" y ha desvelado nuevos datos de la evolución de Alma, la hija de Anabel, que ya ha salido trasladada a planta después de 15 días ingresada en la UMI del Hospital Materno Infantil de Las Palmas. La hija de la tonadillera, además, se ha sincerado con sus compañeros sobre cómo fue su reencuentro con Kiko Rivera en la isla después de años sin hablarse y si se producirá, finalmente, una reconciliación entre ambos.

"No le quiero dar más importancia de la que tiene y no quiero abrir un melón. Sí que le vi, se acercó a mí y me pareció un gesto súper bonito, me tocó el corazón", ha expresado la televisiva, explicando que hubiera sentido lo mismo "en cualquier otro momento", a pesar de estar más sensible de lo normal por su embarazo.

Isa Pantoja en "Vamos a ver" Telecinco

"No fue un encuentro más allá, pero me quedo con lo bonito, que hay momentos en los que hace falta un beso, una muestra de cariño... No significa mucho menos que vayamos a reconciliarnos ni nada. Estuvimos para Anabel, él lo ha dicho, y quiso dejar de lado en ese momento lo demás y tuvo ese gesto hacia mí y se lo agradezco porque el cariño que le tengo sigue por mucho que haya pasado. El amor no tiene fecha de caducidad", ha explicado Isa Pantoja, confesando "no quiero darle importancia ni emocionarme" porque prefiere no hacerse "ilusiones" con un posible acercamiento.

"Ese gesto fue súper bonito, por su parte además, y me quedo con eso. Lo dejo ahí, que le vaya genial y que sea súper feliz con su familia", ha finalizado la hija de la tonadillera sobre el asunto, añadiendo que "ahora hay algo mucho más importante que es la vida de una persona además tan pequeñita. No ha sido un reencuentro familiar, hemos ido al hospital a darle un abrazo a Anabel que es lo máximo que podríamos hacer en ese momento".