Kiosco: Gabriela Guillén y Chabeli Navarro, pareja y ex de Bertín Osborne, hablan sobre sus embarazos

La revista "Semana" publica en exclusiva las imágenes de la soñada boda de Soraya y Miguel Ángel Herrera. La pareja ha dado un paso muy importante en sus vidas después de 11 años de relación y dos hijas en común, Manuela y Olivia. Se dieron el "sí, quiero" el pasado sábado 15 de julio bajo la mirada de más de 250 invitados. La publicación ha sido testigo del día más increíble que ha pasado la pareja, que reunieron a familiares y amigos en la Casa Palacio Huerta del Conde en Cáceres, en una espectacular fiesta con "El gran Gatsby" y el art déco como hilo conductor.

La revista "Lecturas" tiene como protagonista a Chabeli Navarro, ex pareja de Bertín Osborne. La modelo confiesa que "estuve embarazada de Bertín Osborne y él me convenció para que abortara”. Tras la noticia del próxima paternidad de Bertín Osborne con Gabriela Guillén, Chabeli confiesa que pasó por lo mismo hace dos años, pero que en su caso no sintió el apoyo del cantante para seguir adelante.

En "Diez Minutos", la futura paternidad de Bertín Osborne, a los 69 años, junto a la masajista Gabriela Guillén -que no es su pareja- se ha convertido en el tema principal de la revista. Una nueva paternidad que llegará unas semanas antes de que el cantante se convierta en abuelo de nuevo: su hija Claudia está embarazada de su segundo hijo. La modelo asegura que no se siente arropada por el cantante.