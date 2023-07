Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera: los detalles sobre su boda en Cáceres

Este verano no quiere terminar con las celebraciones. Y es que, entre la boda de Tamara e Íñigo el pasado 8 de julio y la de Luisa Berguel -íntima de la marquesa de Griñón- que tendrá lugar el 26 del próximo mes, está la boda de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera.

Este pasado sábado tuvo lugar el enlace, posterior a una ceremonia civil en el pueblo madrileño de Villar del Olmo el 7 de junio. La celebración ya fue cancelada en dos ocasiones, la primera por la pandemia y la otra debido al nacimiento de su segunda hija.

Una historia de amor

Soraya se dio a conocer como cantante en 2005 tras su paso por Operación Triunfo. Ese mismo año debutó con su álbum Corazón de Fuego. Y es que esta historia está llena de amor. Miguel Ángel y Soraya se conocieron en la escuela de azafata en la que ella había estudiado. Al poco tiempo tuvo un sueño premonitorio: “Soñé que me despertaba en un campo de fútbol y en una portería había un portero vestido de amarillo, rubio, y yo solo tenía ojos para él. Cuando me desperté sentí en el pecho como que me había enamorado dentro de ese sueño” relata en una entrevista. Lo que ella no sabía era que Miguel Ángel había sido portero del Betis.

Una familia inseparable

Han pasado 11 años desde que comenzaron a salir juntos y todavía hoy se muestran como una de las parejas más estables de la esfera pública, logrando formar una gran familia junto a sus dos hijos.

Coincidiendo con su 11 aniversario decidieron hacer una pequeña ceremonia privada el 7 de junio. Finalmente este sábado han llevado a cabo un evento más grande en el palacete Huerta del Conde en Cáceres, tierra natal de la cantante. Como en todas las bodas que se celebran en verano, la ceremonia ha comenzado a las 19:00, cuando empieza a bajar un poco el sol. Esta ha contado con la participación de dos pajes muy especiales: Manuela, la hija mayor del matrimonio con 6 años y Olivia con un año y medio. El espacio ha sido amenizado por Cristina Ramos mientras interpretaba ‘El dúo de las flores’.

La pareja tenía clara la idea: que los asistentes vivieran la ceremonia con “un sabor extremeño, andaluz y portugués”. La autenticidad del enlace dejó ver lo importante que son para el matrimonio sus raíces.