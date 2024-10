La lacrimógena carta de Paz Padilla a su sobrina tras la inesperada muerte de su hermano

Paz Padilla ha aprendido a valorar tanto la vida, que entiende el significado de la muerte y no lo considera el final del camino. Su particular visión de la presentadora a la hora de encajar las pérdidas de seres queridos ha sido muy aplaudida por muchos, aunque a otros les sorprendiese cómo se despidió de su madre o su marido, Antonio Juan Vidal, quienes fallecieron con muy poco tiempo de diferencia. Lloró su muerte, pero brindó por la fortuna de haber compartido su vida junto a ellos. Pero la muerte del hermano de la humorista, Luis, a los 57 años, ha supuesto un varapalo inesperado que le ha hecho replantearse los esquemas de su vida. Canceló todos sus compromisos profesionales y se refugió en sus seres queridos, haciendo piña para sobrellevar el duelo en la más estricta intimidad. Lo hace instalada en Cádiz, arropando a su sobrina Paula, quien acaba de perder a su padre y encuentra consuelo en los brazos de su tía.

Paz Padilla se arropa en sus seres queridos tras la muerte de su hermano Luis Gtres

La presentadora siempre ha mantenido a los miembros de su familia alejados del foco mediático, aunque en sus redes sociales a veces aparecen en grandes convocatorias. Pero nunca les cede el protagonismo, como así ha hecho ahora con la joven Paula, con la que tiene un vínculo muy especial. Ese del que ha presumido ahora en su cuenta personal de Instagram, a través de un vídeo en el que tía y sobrina muestran cómo están aunando fuerzas para salir del bache juntas. Como así pasaron también por el estudio de un tatuador para que les plasme en su piel una trompeta en honor al desaparecido Luis, quien tenía este instrumento como apodo.

Paz Padilla y su sobrina Paula Instagram

Paz Padilla ha querido centrar su atención en su sobrina, a quien trata de animar en medio del duelo por la pérdida de su padre a una temprana edad. Lo ha hecho mediante una carta en la que plasma todas sus emociones, pero teniendo a la joven Paula como protagonista de sus pensamientos: “Unidas no solo por su amor, sino también por la fuerza que nos va a impulsar a luchar, a cruzar este desierto de pérdida tan grande. Sabemos que él así lo quería, que nos decía una y otra vez ‘la vida es corta y hay que disfrutarla’. Hoy oigo de nuevo las palabras que pronunciaste en la iglesia, en su último adiós. Me las he tatuado en mi corazón. Tan madura y tan llena de generosidad ante una pérdida tan inesperada. ¡Estaría muy orgulloso de ti!”, le reconoce Paz Padilla a su sobrina, aplaudiendo su fortaleza en un momento delicado.

Story de Paz Padilla con su sobrina Paula Instagram

Continúa concediendo que “el dolor se vive de muchas formas, pero tú me reafirmas en que las lágrimas no nos deben cegar. Que vivamos sonriendo y recordando con alegría y agradecimiento. Desoír a quien dice que lo que no entiende, no debe existir. Las dos sabemos que nuestro amor por él era inmenso, como el que sé que tengo por ti. Esta trompeta nos une a los tres, nos abraza y nos cuidará. Te quiero mi niña”, le dedica Paz Padilla a su sobrina en un vídeo en el que muestra sus últimos momentos, incluyendo el vital instante en el que se han tatuado una trompeta en sus muñecas en honor a Luis, ‘El Trompeta’.