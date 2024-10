Paz Padilla, rota por la muerte de su hermano: "La vida me clavó las uñas de nuevo"

Paz Padilla vuelve a enfrentarse a la pérdida de un ser querido. Su hermano Luis, conocido como “El Trompeta” en Zahara de los Atunes -donde regentaba un chiringuito con el mismo nombre-, falleció el pasado domingo 20 de octubre a los 57 años. “Aunque Paz se tome con especial filosofía el tema de la muerte, esto le va a costar porque él era su debilidad”, indicó el periodista Kike Calleja, amigo de la presentadora, en el programa “Fiesta”.

No se equivocaba, puesto que aunque en ocasiones anteriores, cuando Padilla ha tenido que enfrentarse a la pérdida de su marido o de su madre, ha intentando mantener una actitud positiva, ahora le está costando más de lo que creía aferrarse al amor para no caer en un profundo pozo de tristeza.

“No me puedo dejar arrastrar por la tristeza, pero mi corazón llora como Cádiz hoy”, comienza diciendo la presentadora, valiéndose de las intensas lluvias que azotan el Mediterráneo estos días como metáfora. “Sé que tengo que recordar con amor, que tengo que empujar mi gran molino, pero la vida de nuevo me clavó las uñas, y cada vez lo hace más profundo”, añade la presentadora, que por desgracia ha tenido que lamentar la muerte de más de un ser querido en los últimos años.

Paz Padilla, muy emocionada, rompe su silencio tras la muerte de su hermano Luis: "Cuando hay amor nada se va" Europa Press

Aun así, Padilla intenta mantenerse fuerte y aferrarse a las herramientas que ha ido adquiriendo a lo largo de todo este tiempo para no dejarse consumir por el dolor: “Sé por dónde tengo que transitar, aferrarme a su amor, a los 55 años que pasamos juntos llenos de felicidad y buenos momentos”.

La presentadora se pronuncia además sobre los comentarios que siempre suscita su forma de entender la muerte, y aclara que su sonrisa no riñe con la tristeza que siente por la muerte de su hermano: “Algunos pensáis que porque río no lo amaba, pero os aseguro que él era alegría pura, como doña Lola, nuestra gran fuente de sabiduría. Como ella, me volveré a levantar, y oiré acordes de una trompeta en mi corazón, y sé que me volverás a sacar del agua antes de que la marea me arrastre, como hiciste cuando era niña. Te quiero, hermano del alma. Avanza”.

Unas palabras que llegan pocos días después de que Padilla se despidiera de su hermano junto a sus amigos y demás seres queridos como a él le hubiera gustado, en un bar y brindando con cerveza por todos los buenos momentos vividos juntos.

Un sentido homenaje muy alejado de los velatorios por los que el resto de la ciudadanía suele optar. Paz Padilla siempre ha sentido la muerte de forma especial, como explicó por vez primera cuando su marido perdió la vida víctima de un tumor cerebral. La presentadora asegura que el amor es suficiente para paliar ese dolor e incluso ha servido de inspiración a otras personas que han querido escuchar su mensaje ya sea a través de su libro, “El humor de mi vida”, o de la obra de teatro homónima que llevó por toda España.