Las lágrimas virales de Duki al ver que llenaba el Bernabéu como Taylor Swift

Tras la resaca que dejó en Madrid Taylor Swift con sus dos llenos completos en el Santiago Bernabéu, un nuevo artista ha logrado colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en el mismo templo del club merengue. Si ella es la estrella estadounidense por excelencia en estos momentos, nada tiene que envidarle Duki, considerado ya como el rey del trap de Argentina, y responsable de que el estado vuelva a llenar todas sus localidades por cuestiones ajenas al fútbol. Sin embargo, parte del éxito de este artista con temazos de la talla de ‘Malbec’ o ‘Goteo’, no solo es su capacidad de poner a bailar a su horda de fans, sino también la humildad con la que se sube al escenario o se enfrenta a los compañeros de la prensa. De esto dejó buena constancia este viernes cuando rompió en llanto ante los periodistas al hablar de su arrollador éxito en la capital española, el cual aún no ha logrado digerir, pues se considera un cantante todavía pequeño para tal importante hito.

“No me considero mainstream, quizá alguien pueda pensarlo al hacer un Bernabéu. Pero en mis canciones no hablo de lo que habla todo el mundo. Sí intento que mis oyentes se sigan identificando con lo que vivo”, defiende su música Duki, que cree que otros artistas han terminado vendiéndose a la industria, renunciando a su esencia. No es su caso: “La gente está muy desesperada por ser conocida y pensar en ser famoso no te lleva al éxito. Estar pensando en hacer letras que hagan saltar al público en los boliches, pensar en ‘me voy a pegar’, ‘me voy a comprar la cadena y el auto’ te mata. Te come el cerebro”, mantiene el artista durante la rueda de prensa en la que terminó rompiendo en llanto, al no poder contener las emociones que le provoca tener un éxito similar al de Taylor Swift sin tanta promoción a sus espaldas.

Este emotivo momento sucedió cuando su madre, presente en la rueda de prensa, quiso destacar que su hijo no es igual que el resto de cantantes, pues él persigue la autenticidad por encima de la fama y el dinero. Algo que él quiso reafirmar, siéndole difícil cuando la emoción se atoró en su garganta impidiéndole articular palabra: “Lo más lindo que tengo es que sigo siendo la misma persona que era, sigo siendo la persona más libre del mundo gracias a mi gente, mi público, la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí, me acompañan desde que empecé. Siento que eso es lo que me trajo acá”, decía emocionado, conquistando incluso a aquellos que no lo conocían hasta la fecha. Si los hay.

Duki parece tener las cosas muy claras y así lo quiso demostrar en la rueda de prensa en la que logró meterse en el bolsillo a todos: “No tiene sentido pensar en el top uno de Spotify, eso no le da legitimidad a tu música. Tu música no va a ser mejor o peor porque esté en el número uno. Es algo que bueno, que le gusta a la gente, pero cuando todos los artistas estamos preocupados por ir al estudio y estamos sacando 10 temas por semana, estamos matando la música poco a poco. Las industrias, las marcas, todos se aprovechan y en dos años nos vamos a haber fumado a la música”, sostiene a modo de denuncia de las prácticas de la gran mayoría de artistas que suenan con fuerza en el star system internacional.

Es por eso que Duki presume de tener los pies en la tierra, algo que consigue por no haber cambiado su círculo más íntimo. “Si hay algo que se sabe de mí es que tengo a mis amigos de siempre y siempre que puedo les pido que me acompañen. Habrá muchas personas que siempre han estado y que también estarán conmigo ese día, pero no puedo decir nombres”. Una declaración que pondrá las miradas también a las gradas y tras bambalinas, por conocer mejor a sus incondicionales, entre los que se encuentra su madre Sandra, que no le dejó solo tampoco en su cita con los medios y que propició el emotivo instante en el que terminó en lágrimas.