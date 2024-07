Lara Dibildos, acusada de gestionar el grupo de ex de Escassi, responde escandalizada

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez está convirtiéndose en la comidilla del verano y es que todos hablan de lo sucedido en su relación. La modelo la creía cerrada, mientras que el jinete ha asegurado que pensaba que tenían una relación abierta, en la que disfrutaban del sexo libremente, incluyendo a terceras personas. Una versión muy dispar que les ha enfrentado mediáticamente, incluso a punto de ser también judicialmente. Esto pone el foco en el pasado del protagonista, pues su fama de infiel le precede. La larga lista de conquistas está plagada de mujeres que aseguran que le fue desleal durante su romance, aunque en su mayoría todas guardan buena relación con él. Pero ninguna como Lara Dibildos, con la que tiene un especial trato por el hijo que tienen en común. Pero un rumor hacía a la actriz líder de un grupo de exnovias de Escassi, que se reunían en un mismo espacio para hacer piña ante un pasado común.

Makoke mostrando el mensaje de Lara Dibildos Así es la vida

Los rumores están ahí, aunque sean un tanto descabellados. Se asegura que Lara Dibildos creó y administra un grupo de WhatsApp en el que tan solo hay exparejas de Escassi. Algo que han querido contrastar desde ‘Así es la vida’, preguntándole directamente a ella sobre esta enrevesada idea que estaba cobrando fuerza en las redes sociales. Algo que ha dado mucho juego en el programa, llegando a satirizar cómo serían las conversaciones en ese supuesto grupo. Las risas han estado aseguradas, pues ninguno daba credibilidad a que Lara estuviese detrás de ello. Es por eso que Makoke ha querido compartir con el público la reacción de la actriz a la hora de planteársele la pregunta de que es líder de un grupo de ex despechadas del galán.

“¿Perdona? Me ha dado hasta la risa. ¿Qué tengo yo un chat con las ex de Álvaro? ¿Y que soy yo la administradora de las ex? Ya te digo yo que todo es mentira. A la gente se le va mucho la cabeza para decir esas tonterías”, mantenía Lara Dibildos ante la acusación más disparatada a la que ha hecho frente estos días, en los que su ex está de plena actualidad. Y es que no paran de salir mujeres que aseguran haber pasado por su vida o su alcoba, también aquellas que dicen haberle compartido con María José Suárez estos tres años. Una acusación que le colocaría como presunto infiel, a la que él ha hecho frente negando la mayor y desvelando su relación abierta y liberal con la modelo. Ella lo niega rotundamente. De hecho, se explayará sobre eso este mismo viernes en el mismo plató de ‘De viernes’, dispuesta a contar la verdad o, al menos, dar su versión sobre lo sucedido.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Telecinco

Una entrevista en la que María José Suárez piensa poner en su sitio a Álvaro Muñoz Escassi, a quien ha definido ya como una “vergüenza de personaje”. Pero ahora se han mostrado avances de su entrevista, en los que la modelo explica cómo se enteró de las supuestas deslealtades: “Yo veo movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que era con una mujer, sin saber que había una persona en la casa (…) Me levanté a las 5:30 de la mañana y le vi en línea, le pregunté ‘¿qué te pasa?, ¿qué haces despiertos?’, y me dijo que se había desvelado y que estaba mirando una receta. En ese momento le llamé por videollamada, se puso muy nervioso y me colgó el teléfono (…) Yo tengo un mail de esta señorita donde me dijo que la persona con la que yo estaba saliendo no era lo que yo creía. A mí no me apetece verme envuelta en esta historia de prostitución, extorsión… Yo tengo la versión de Valerie y ella considera que no ha extorsionado a Álvaro”, termina el cebo de lo que será la entrevista bomba de la semana.