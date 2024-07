María José Suárez también hará caja para denunciar las mentiras de Escassi

El escándalo es mayúsculo desde hace unas semanas. La noticia de que Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez habían roto su noviazgo tras tres años juntos copaba todos los titulares. Pero no tanto por el hecho de que se les había acabado el amor, sino que el éxito de su renacida popularidad se justificaba por las grandes dosis de polémica que les rodeaba. Tras semanas de rumores de crisis, llegaba la confirmación oficial de que ya no compartían sus días y tomaban caminos por separados, aunque con una tercera persona como protagonista invitada. Una mujer trans con la que el jinete tuvo relaciones sexuales y que, según él, le extorsionó con 1.500 euros. La modelo habla de cuernos, él de relación abierta. No llegan a un acuerdo, pero sí están conformes en la forma de encontrar la solución: vía exclusiva.

Ambos quieren llevar la razón y hacer que su verdad sea impuesta mediáticamente sobre la de su expareja. Pero, además, no están dispuestos a desaprovechar la oportunidad económica que está suponiendo el escándalo. De ahí que Escassi se sentase en el plató de ‘De Viernes’ para hablar sobre sus intimidades sexuales, además de su último fracaso sentimental. Una entrevista que, según mantiene María José Suárez, ha estado plagada de mentiras. Es por eso que ella le tomará el relevo este viernes que viene, siendo ella la estrella invitada para responder a las preguntas de Bea Archidona y Santi Acosta. Y lo hace pisando fuerte, como así se ha mostrado en el primer avance del programa: “Después de tantas mentiras, es hora de contar la verdad”, aviva el fuego y acrecienta el interés.

Escassi y María José Suárez en su primer programa juntos De Viernes

Álvaro Muñoz Escassi quiso esquivar las acusaciones de deslealtad señalando a la apertura de su relación con la modelo. Al considerarla una relación abierta, no entiende a qué viene la sorpresa de que haya estado con otras mujeres durante estos tres años que ha durado el romance. La ex Miss España ha mostrado su estupefacción, pues decía no tener constancia de que en su unión se permitían juegos de alcoba con terceras personas. Pero los detalles se los reservaba. Ahora sabemos para dónde: el mismo plató de ‘De viernes’ donde el jinete rompió su silencio el pasado fin de semana. Y también se ha desvelado cuánto se embolsará por contar su versión de lo sucedido y dejar a su ex como infiel: 100.000 euros, como así apuntan desde ‘Informalia’. Un medio que reconoce que la cifra es muy elevada, pero también señala que es el tema del momento, pues el embarazo de Alejandra Rubio ha dejado de llamar la atención del público y con la sequía veraniega pocos temas logran mantener al público frente al televisor. No hay nada como este escándalo para subir sus datos de audiencia.

María José Suárez se mostró cauta en un primer momento al tratar del tema de su ruptura en público. Al principio hablaba de la incompatibilidad que se había encontrado para mantener una vida de pareja con Escassi y su faceta como madre y empresaria. Pero no convenció a nadie que se percatara de eso tres años después de decidir que su amigo iba a convertirse en su compañero de vida. Después se filtró el motivo real, una posible traición amorosa, con mail incendiario de la tercera en discordia y detalles escabrosos que poco gustaron a la modelo. El escándalo estalló, todos querían saber qué había de cierto en estas nuevas acusaciones de infidelidad, qué pasó con la joven de Valladolid que había venido a pasar una noche de pasión con el jinete y por qué él se sentía estafado y extorsionado. Pero la entrevista en ‘De Viernes’, para María José Suárez, fue una cúmulo de mentiras sin mucho sentido, de ahí que prometiese que iba a poner cada punto sobre las íes: “Claro que hablaré, porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje”, le criticaba en su cuenta personal de Instagram al responder a una fan que le alertaba de la mala imagen que estaban ofreciendo de ella. Piensa solucionar el daño y, de paso, llevarse esos 100.000 euros que aseguran que se llevará por dar su punto de vista.