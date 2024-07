Una mujer trans defiende a Escassi y tacha a María José Suárez de mentirosa

Entraba en las cábalas, pero sigue sorprendiendo que continúen apareciendo nuevas mujeres que aseguran engrosar la lista de conquistas deÁlvaro Muñoz Escassi. De esas incómodas que se creían un secreto, pero que a golpe de polémica está copando titulares desde hace dos semanas. La ruptura del jinete con María José Suárez se ha convertido en la comidilla del verano y parece que hay nuevos protagonistas en este serial. Otra fémina asegura haber mantenido relaciones sexuales con él a espaldas de su novia desde hacía tres años. “Conoce muy bien a Escassi y ha estado con él durante su relación con María José Suárez. Oriana es una mujer trans venezolana, tiene 29 años y vive en Sevilla”, presentaban a la joven en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco.

La propia Oriana ha querido poner voz a su testimonio. Ha hablado en exclusiva con el periodista Kike Calleja, narrándole con todo lujo de detalles cómo conoció al jinete y también a la propia modelo, de la que no guarda un buen recuerdo: “Le conozco de hace bastante tiempo y somos muy buenos amigos. Nos conocimos a través de un amigo que nos presentó aquí en Sevilla. Le conozco a él y la conozco a ella también. Podemos haber tenido como cuatro encuentros o cinco”, desvela nueva amiga de Escassi que sale en defensa del testimonio que ofreció el pasado fin de semana en ‘De Viernes’.

El siempre señalado como infiel, pese a que él ya ha dejado claro que no siempre ha sido desleal a sus parejas, aseguró en el programa de Telecinco que mantenía una relación abierta con María José Suárez. Algo que, para la ex Miss España, fue toda una sorpresa, como así mostró nada más terminar la entrevista en sus redes sociales: “Claro que hablaré, porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje”. Pues ahora sale un nuevo testimonio que pondría a la también empresaria como supuesta mentirosa, al hacer no confesar que su relación era más flexible de lo que se creía: “Me sorprende que ella diga que no es conocedora de eso. Yo conozco a María José. De hecho, le regalé un vestido verde, que cuando ella escuché eso sabrá quién soy yo. Las veces que yo la vi es un poco fría, es muy callada. Es como la típica mujer que hace las cosas para contentar a la otra persona”.

No obstante, Oriana sí que tiene muy buenas palabras sobre Álvaro Muñoz Escassi: “Él como persona es súper espectacular, muy caballero. No tendría nada malo que decir de él”, mantiene la gogó venezolana que quería romper una lanza a favor de su amigo. Eso sí, no ha terminado de desvelar en qué consistía su amistad con él o si el hecho de que defendiese su palabra tan segura de sí misma era por experiencia propia. Lo que sí ha querido dejar claro es que María José Suárez miente al negar que tenían una relación abierta, en las que terceras personas eran bienvenidas. Él mismo lo quiso definir en su entrevista en ‘De Viernes’: Sí, yo lo llamaría sinceramente una relación abierta. Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta. Es un acuerdo entre nosotros”, mantuvo como excusa a las pruebas de que había mantenido relaciones sexuales con Valerie, una joven a la que también acusó de supuesta extorsión. Por cierto, en este mismo programa se sentará la ex Miss España el próximo fin de semana a contar su versión de los hechos y podría haberse embolsado 100.000 euros por su entrevista.