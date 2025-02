Lara Dibildos no quiere saber nada de Iker Casillas

No quiere saber nada de Iker Casillas, se enfada cuando le preguntan si tuvo una relación sentimental con el futbolista, se limita a dar la callada por respuesta. De todas formas, Lara Dibildosya negó por activa y por pasiva en el 2021 ese presunto idilio. Lo calificó como “una barbaridad que no tiene razón de ser”. Pero se sigue insistiendo en que la relación existió y que el ex guardameta del Real Madrid visitaba a su amiga por las noches y entraba con su coche directamente por el garaje de la casa de la actriz.



Por aquel entonces, la hija de Laura Valenzuela vivía en una urbanización de la zona de Aravaca, y creo recordar que Iker hacía lo propio en otra de Boadilla del Monte. Entre ambas localidades apenas hay quince o veinte minutos de trayecto en automóvil. Pero hay un aspecto que podría contrarrestar esta teoría. Lara y su hijo pequeño moraban bajo el mismo techo, y ella nunca ha llevado a sus novios a su casa mientras compartía domicilio con Álvaro, fruto de su relación sentimental con Álvaro Muñoz Escassi.



En la época en la que surgió el rumor de que podría tener un noviazgo a escondidas con Casillas, su hijo era un adolescente de trece o catorce años. Y era difícil fotografiarle al lado de su madre. Su otro hijo, Fran, nacido durante su matrimonio con el que fuera jugador de baloncesto, Fran Murcia, también juega al mismo deporte que su padre y ha pasado largas temporadas estudiando en los Estados Unidos.