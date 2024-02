Laura Escanes desvela qué quiere ser su hija Roma de mayor: "Apunta maneras"

Laura Escanes ha sido la última invitada al podcast de "La pija y la quinqui". La influencer, durante su entrevista con Mariang y Carlos Peguer, ha hablado sobre algunas cuestiones relacionadas con su vida privada, desde el inicio de su relación con Risto Mejide, al que se refiere como el "padre de su hija", o su faceta como madre de la pequeña Roma.

Aunque la creadora de contenido es una de los rostros más conocidos de nuestro país, lo cierto es que está intentando mantener al margen a la menor de su trabajo en redes. A diferencia que otras influencer que sí enseñan a sus hijos, como es el caso de Violeta Mangriñán, Laura Escanes ha preferido velar por la privacidad de Roma hasta que sea mayor de edad y pueda decidir sobre su intimidad ella misma.

Por este motivo, ha sorprendido mucho que la catalana haya hablado de la pequeña durante su visita al podcast, donde ha desvelado qué profesión quiere ejercer de mayor Roma. Aunque tan solo tiene 4 años, según ha confesado Laura Escanes, la niña tiene muy claro su futuro. "Quiere ser muchas cosas. Me dijo que quería ser madre, que eso ya me parece como muy bonito", ha revelado la creadora de contenido.

Pero además de madre, Roma también quiere ser muchas cosas y tiene muchos oficios en mente como "profesora, veterinaria... Quería ser peluquera (...) Me dijo de repente que quería ser globista y yo le dije, "¿qué es globista?". Tras esto, la pequeña contestó: "Mamá, los que hacen los globos". Aún así, Laura Escanes ha desvelado qué es lo que le gustaría de todas las opciones anteriores. "Me dijo esas cosas que me parecieron bonitas. Me pareció muy tierno lo de madre. Va a ser la mejor. Apunta maneras", ha expresado sobre su niña.

Laura Escanes y Risto Mejide dieron la bienvenida a la pequeña Roma en octubre del 2019. Aunque durante su entrevista no ha querido hablar directamente sobre su exmarido, la influencer ha confesado que, aunque no es una loca de los horóscopos, "si me dices que eres sagitario me generas rechazo. Un ex mío era sagitario", refiriéndose al publicista.