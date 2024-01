Laura Escanes destruye a Álvaro de Luna con su último zasca: "Me ha dolido hasta a mí"

Desde que Álvaro Luna lanzó su última canción, "Suerte ;)", dedicada íntegramente a Laura Escanes, la tregua entre ambos se ha terminado y ya no existe ningún tipo de cordialidad. El artista y la influencer, que oficializaron su ruptura a finales de octubre, se habían mostrado muy respetuosos el uno con el otro hasta la publicación del último single del sevillano, que ha desencadenado en una guerra mediática de zascas y acusaciones.

En esta última ocasión, después de que Álvaro de Luna confirmase en una de sus últimas intervenciones que la canción trata sobre Laura Escanes, la influencer le ha dedicado un último zasca en su perfil de X. Sin temblarle el pulso, la creadora de contenido ha escrito: "Ya no pregunta por ti". Esta frase ha generado un gran revuelo mediático y las reacciones no se han hecho esperar. Refiriéndose a que su hija Roma no se acuerda del artista, a pesar de haber mantenido una buenísima relación durante su noviazgo y llegando incluso a asegurar que era su mayor fan, Laura Escanes ha dejado bien claro que ya no existe en la vida de ambas. "Me ha dolido hasta a mí", ha respondido una internauta al demoledor tweet.

Pero este no ha sido el último zasca de Laura Escanes en las últimas 24 horas y ha sabido reírse de sí misma en su última campaña con Uber East. La creadora de contenido, que es una de las protagonistas del spot publicitario junto a Georgina Rodríguez o Brays Efe, aparece en el anuncio preguntando si puede pedir que le borren un tatuaje a domicilio mientras se señala una zona del cuerpo. Ahí, en el trasero, la "it girl" se inmortalizó en su piel la firma de Risto Mejide, su exmarido.

No es la primera vez que se tatúa por amor ya que, con Álvaro de Luna, también se tatúo el nombre de la primera canción (romántica) que le escribió, "Todo Contigo". Desde ese single hasta "Suerte;)" tan solo han pasado unos meses, pero la relación ha cambiado por completo. Parece ser que ya no queda nada entre ellos positivo de su romance y así lo están haciendo saber a sus fans en esta inesperada guerra mediática. ¿Contestará el artista sevillano al último zasca relacionado con la pequeña Roma?