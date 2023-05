Laura Pausini, Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación

A los galardones que la Academia Latina de la Grabación ha otorgado a Laura Pausini a lo largo de su exitosa carrera -un Premio Grammy y un Premio Latin Grammy- se le acaba de sumar uno más. La cantante italiana ha sido nombrada Persona del Año 2023, en reconocimiento “como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo”.

Pausini será homenajeada en una gala especial que contará con la presencia de importantes rostros de la música internacional y que se llevará a cabo durante la Semana del Latin Grammy 2023 en Sevilla, que tendrá lugar entre los días 9 y 16 del próximo noviembre. Sobre el escenario, artistas y amigos de la cantante interpretarán versiones de sus temas más conocidos, coincidiendo con la celebración del 30º aniversario del comienzo de su carrera. Además, se tratará de una velada solidaria, puesto que todo lo recaudado se destinará a la financiación de las obras benéficas de la Fundación Cultural Latin Grammy.

La cantante Laura Pausini Riccardo Antimiani EFE

“Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento por parte de la Academia Latina de la Grabación. Ser nombrada Persona del Año en este momento es algo que aún no puedo describir, sólo puedo sentir un profundo agradecimiento por la Academia Latina y sus miembros, por mis colegas, que siempre me han recibido con los brazos abiertos, pero, sobre todo, por mi querido público que ha hecho de un sueño nacido en mi pueblo, en Italia, una hermosa realidad, y que me ha llevado a sitios que jamás en la vida soñé llegaría con mi música”, ha expresado una emocionada Laura Pausini, que también agradece al idioma español “que me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras ni límites”.

Laura Pausini se une así a otros artistas y compañeros que fueron nombrados Persona del Año en ocasiones anteriores, un reconocimiento que la Academia concede “a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios”. Entre los nombres españoles destacan Julio Iglesias (2001), Plácido Domingo (2010), Miguel Bosé (2013), Joan Manuel Serrat (2014) o Alejandro Sanz (2017), mientras que los internacionales condecorados fueron Emilio Estefan (2000), Vicente Fernández (2002), Gilberto Gil (2003), Carlos Santana (2004), José José (2005), Ricky Martin (2006), Juan Luis Guerra (2007),Gloria Estefan (2008), Juan Gabriel (2009), Shakira (2011), Caetano Veloso (2012), Roberto Carlos (2015), Marc Anthony (2016), Maná (2018), Juanes (2019), Rubén Blades (2021) o Marco Antonio Solís (2022).