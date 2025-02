Leo Harlem: de su novia de más de 30 años a cómo fue famoso por culpa de sus amigos

Leo Harlemes uno de los grandes de la comedia de nuestro país y casi por casualidad. Él ya ha contado que su fama en el mundo del humor le llegó por culpa de unos amigos, quienes enviaron un vídeo suyo a ‘El Club de la Comedia’ y desde entonces no ha soltado el micrófono y se ha bajado de los escenarios. Es más, desde que le llegase el éxito más allá de la barrera de los cuarenta ha perpetuado su talento hasta ser habitual también en series de televisión y películas en las que el humor es la clave. También como invitado estrella, pues son muchos los programas que se lo rifan, a sabiendas que un rato con él las risas están aseguradas, como así sucederá este martes en ‘El Hormiguero’.

Leo Harlem Movistar Plus+

La vida le brindó la oportunidad de triunfar y la aprovechó muy bien. Así, gracias a su particular sentido del humor ha sabido meterse al público en el bolsillo. Esto no solo se traduce en reconocimiento popular, sino también en jugosos ingresos, especialmente en comparación con su vida anterior: “Vivo un poco mejor, porque gano más dinero como actor y humorista que como camarero”, reconocía con sinceridad. Pero estas mieles no las saborea solo, pues a su lado está su fiel compañera de vida, Nuria, con la que lleva más de tres décadas formando equipo. Y es que, si tuvo suerte en lo profesional al demostrar su valía como humorista, también ha hecho lo propio en el amor al encontrar su media naranja y saber conservarla.

Aunque Leo Harlem ha concedido infinidad de entrevistas a lo largo de su carrera, son muy difíciles robarle unas declaraciones sobre su vertiente más íntima. No se siente cómodo hablando de su vida privada en público y esquiva según qué cuestiones, siempre con mucho arte y desparpajo, robando sonrisas. Aun así, ha logrado trascender que conoció a su mujer Nuria en la universidad, cuando cursaba Arquitectura. Pero no muchos más detalles más allá de esto y que lleva a su lado más de 30 años: “Soy muy reservado, no voy casi a photocalls ni a eventos. Yo tengo mi vida, mi pareja. A mí me gusta la vida sencilla. Hay gente que ha hecho negocio con su vida y a mí eso no me aporta”, le declaraba a Joaquín Sánchez en su programa ‘El Novato’, en una de sus últimas entrevistas televisivas. Optaron por no intercambiar alianzas ni tener hijos: “No estamos casados, aunque llevamos tantos años que es como una pareja de hecho”.

Leo Harlem Atresmedia

Leo Harlem ha puesto límites a lo que quiere que se sepa de él y los suyos. Prefiere que sea su talento quien hable por él y lo que se lleve el público, no tanto lo que sucede en el interior de su hogar o su opinión sobre temas candentes. Y es que parte del éxito del humorista es sobre qué se permite hacer chanza y qué cosas dejar fuera de sus shows: “No hablo de política, ni de religión, ni de mujeres, ni de sexo. Yo podría ser más gracioso hablando de esos temas, pero crearía tensión y lo que pretendo haciendo humor es que la gente se ría. Prefiero reírme de las bobadas que se ponen de moda, de lo que hacemos todos y por eso llego a más gente”, zanjaba en una entrevista a ‘Diez Minutos’.