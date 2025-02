Liam Payne dudaba sobre su sexualidad durante su relación con Maya Henry

Antes del fallecimiento de Liam Payne, su exprometida Maya Henry había contado en redes la actitud tóxica y problemática que vivió junto al excomponente de One Direction. Al morir el cantante muchos la acusaron de ser la responsable de la recaída en las drogas de Payne, mientras que otros empatizaron con ella por la culpa y el remordimiento que podría estar padeciendo. Ahora, en una emotiva entrevista con Rolling Stone, Henry ha hablado de los años que compartió con la estrella británica y su lucha contra la adicción.

Maya y Liam mantuvieron una relación de cuatro años y pese a dar la imagen de pareja perfecta, la realidad se fue desmoronando. Según ella, todo se descontroló por las adicciones del británico. "Lo amé muchísimo. Pero el tema de las drogas lo cambió por completo. Cualquiera que haya estado con alguien adicto sabe lo duro que es". Henry aseguró que intentó ayudarlo, pero Payne se transformaba en otra persona cuando estaba bajo los efectos de las drogas. "Sobrio, era una cosa. Drogado, era otra. Siempre creí que en algún momento tocaría fondo y pediría ayuda, pero nunca pasó".

Liam Payne de la agrupación británica One Direction se presenta en concierto, el 2 de julio de 2014, en el Esprit Arena en Düsseldorf, Alemania. HENNING KAISER Agencia EFE

"Pasé por mis peores momentos, caos, dolor y cosas que me rompieron de formas indescriptibles. Y, al final, solo quedó el vacío. Todo el amor y los sacrificios que hice nunca fueron suficientes. No solo me rompieron el corazón, me sentí engañada, como tantas otras. Pero entendí algo: no era sobre mí, sino sobre batallas fuera de mi control. Al final, tuve que elegirme a mí misma y alejarme, porque quedarme significaba perderme", reflexiona.

Algunas de las supuestas agresiones de Liam a Maya vienen de fuentes anónimas que afirman que en 2020 Maya quedó embarazada y Liam le hizo decidir: abortar y seguir con él o tener al bebé sola, sin su reconocimiento. También se ha afirmado que el cantante luchaba con su sexualidad y que compartió fotos íntimas de Maya sin su consentimiento.

La joven sigue procesando lo vivido junto a Payne admitiendo que es difícil llorar por alguien que te ha hecho tanto daño.