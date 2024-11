Indignación por la impactante última imagen de Liam Payne con vida

El cantante Liam Payne falleció hace más de un mes tras precipitarse por la ventana de su habitación de hotel en Buenos Aires, en Argentina. La noticia de su fallecimiento se conoció casi al mismo tiempo que se filtró la llamada que el personal del alojamiento había hecho minutos antes a los servicios de emergencia. En el audio se contaba cómo el ex miembro de los One Direction estaba destrozando la habitación al encontrarse bajo los efectos de las drogas. "Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación (...) yo no sé si corre riesgo la vida del huésped (...) estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida", comentaba el empleado.

Ahora, una nueva filtración ha revolucionado las redes sociales. Ha sido el Daily Mail quien ha publicado un fotograma de las cámaras de seguridad del hotel en el que se ve cómo el cantante británico es trasladado prácticamente inconsciente por tres miembros del staff del alojamiento. Unas imágenes que, según el citado medio, fueron registradas sobre las 4:54 de la tarde, quince minutos antes de que Payne perdiera la vida.

La imagen ha sido muy criticada por los fans de la víctima al considerar que se podía haber avisado entonces a los servicios médicos y se habría evitado la tragedia.

Un amigo de Liam Payne ha declarado al New York Post que "podría haberse salvado, podría haber recibido ayuda. Es devastador y exasperante". Además, ha confesado que Kate Cassidy, novia de Payne, está sufriendo: "Siempre que parece que no puede ser más doloroso para Kate, se vuelve aún más doloroso".