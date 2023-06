Lolita Flores: «Estoy rendida a mis nietos, me llaman abuela Lolita»

A Lolita Flores le sonríe la vida. «Estoy muy feliz. Tengo salud, tengo a mi familia, a mis nietos, tengo trabajo y yo creo que no hay que quejarse. Virgencita que me quede como estoy», cuenta a LA RAZÓN con motivo de la presentación de su nueva serie, «Las invisibles». El formato, que se estrenará el próximo 5 de junio en la plataforma SkyShowtime, gira en torno a la vida de un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en la costa mediterránea. Allí es donde Lolita da vida a Espe, una de las protagonistas de la historia.

Junto a María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yaël Belicha y Elena Irureta, Lolita se mete en el papel de la líder y más veterana de todas estas trabajadoras. «Estoy muy contenta con el resultado. Me volví loca cuando me llamaron para la serie porque tenía muchas ganas de hacerla. Creo que es un formato muy familiar y que a la gente le va a gustar», explica. Y no solo por la parte divertida y optimista de la trama, sino por la dosis de realidad que implica este proyecto. «La serie también tiene su parte de drama y en ella se ve muy claro lo que viven las camareras de piso, el tiempo que tienen para hacer un montón de habitaciones…», indica.

De hecho, el pasado mes de marzo, un grupo de camareras de piso de hoteles se acercó al Teatro Soho de Málaga para agradecer tanto a Lolita como al resto del reparto de la serie el hecho de dar visibilidad a uno de los colectivos laborales más castigados en nuestro país.

De la mujer a la que interpreta en esta nueva serie, Lolita asegura que se siente identificada con ella en varios aspectos: «Ella es madre, abuela y un poco descarada. Se salta las normas muchas veces porque es una justiciera. Ella quiere que las cosas se hagan como se tienen que hacer». Y aunque la hija de Lola Flores no se considera líder en su vida personal, sí que comparte el carácter temperamental con su personaje. «Eso lo tengo ya de nacimiento», bromea.

Buen momento personal

Con 65 años recién cumplidos, Lolita cuenta que las únicas veces en su vida que se ha sentido «invisible», como el título de esta serie, ha sido cuando ha viajado al extranjero de vacaciones. «Y no sabes la alegría que me ha dado», confiesa entre risas. «Cuando he estado en Vietnam o en sitios que no me conocía nadie… Ser invisible para el resto de mi vida no me gustaría, pero de vez en cuando viene bien», reconoce.

Ahora está volcada en el cuidado de sus nietos Noah, de cuatro años, y Nala, de 11 meses. Ambos son hijos su primogénita Elena, y aunque la ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por «Recor» se define como «una abuela al uso», no puede esconder la pasión que siente por ellos. «No los veo todos los días porque mi trabajo me lo impide, pero cuando estoy a su lado los malcrío, que es mi cometido», destaca. El pequeño Noah la llama «abuela Lolita» y ella asegura estar totalmente «rendida» a los dos. De la misma manera que lo está con sus hijos.

Solo tiene muestras de orgullo hacia Elena, que acaba de publicar un libro llamado «El mundo secreto de Árbal» y hacia Guillermo, a quien recientemente veíamos presentar en sociedad a su novia, Ruth Ferres. Sobre si se considera buena suegra, la hija de «La Faraona» echa balones fuera insistiendo en que son su nuera y su yerno quienes tienen que contestar a esa pregunta. «¿Qué crees que nos dirían?» Le preguntamos. «Yo creo que buenas palabras», termina concediendo de manera sincera.

De lo que prefiere no hablar es de temas de pareja. «Mi corazón está bien, funciona. Tengo el colesterol alto, nada más», dice bromeando. Aunque lo que es su agenda, en el terreno profesional, de momento se encuentra de lo más ocupada. Y es que la jueza de «Tu cara me suena» asegura que tiene proyectos inmediatos hasta octubre, con el teatro como protagonista: «Pero todavía no puedo hablar del tema».

Por ello, Lolita se muestra agradecida con una profesión en la que existe mucha «incertidumbre» puesto que «a veces llaman para todo y otras veces no llaman para nada». Además, presume de no tener ninguna espina clavada en lo que a sueños laborales se refiere, ya que indica que ha podido dedicar su vida a sus dos grandes pasiones: la música y la interpretación.

Sueño cumplido: un museo con la «esencia» de Lola Flores

Casi tres décadas después de la muerte de «La Faraona», fechada el 16 de mayo de 1995, al fin su museo se abría al público el pasado mes de marzo. A su inauguración, en Jerez de la Frontera (Cádiz), acudió una orgullosa familia Flores al completo. «Es un museo muy chiquitito pero que a la gente le está gustando mucho porque tiene la esencia de mi madre, que es lo que ella quería», explica Lolita a este periódico. Tanto ella como su hermana Rosario han trabajado mucho para que el Centro Cultural Lola Flores viese la luz en el lugar donde nació su progenitora. «Todos hemos puesto nuestro granito de arena. Yo estoy contenta con el resultado pero lo importante es que lo estén las personas que acuden a visitarlo», destaca.