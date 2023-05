Lolita Flores: “Ni tengo novio ni ganas de tenerlo"

Lo tiene muy claro. A Lolita, que este sábado celebra su 65 cumpleaños (nació el 6de mayo de 1958), le mueve una frase contundente: "Vive y enamórate de tus años y de tu trabajo". Disfruta de "una de las etapas más felices de mi vida, con mis hijos, mis nietos y un trabajo que me llena totalmente. Estoy feliz".

Vuelve al teatro...

Lo haré en octubre, con una obra magnífica de la que aún no me dejan adelantar nada. Pero te aseguro que me siento muy ilusionada. Lo único que te cuento es que es un monólogo.

La vi muy contenta el día que se inauguró en Jerez el museo dedicado a su madre.

Muchísimo, que ese sueño de mi madre se hiciera realidad me causa una gran felicidad. Lo pasamos muy bien ese día, fue muy emotivo. Es un museo muy bonito y elegante, es chiquitito pero está muy bien.

Es una pena que no se pudiera montar en la casa natal de Lola Flores.

Es muy pequeña, instalarlo allí era imposible. Ahí no cabe nada.

Desde que rompió su matrimonio con el actor cubano Pablo Dirán en el año 2015 no se le han conocido nuevos amores.

Ni tengo novio, ni ganas de tenerlo. Estoy muy contenta y muy feliz sin un hombre al lado

¿Tan desengañada esta de los señores?

No es eso, pero no tengo tiempo para amores y noviazgos.. Entre mis nietos, mis hijos, mi trabajo, mi casa...

Siempre hay un hueco para el amor.

Que no. De lo que tiene que hablar es de que voy a cumplir sesenta y cinco años y me encuentro muy bien de salud.

Lolita Flores asiste a la premiere de la película ‘Los renglones torcidos de Dios' Francisco Guerra Europa Press

¿Cómo los va a celebrar?

Mi familia está muy desperdigada, ya veremos con quien paso ese día. Mi hija está rodando, mi hijo con el tema de la música, mi hermana Rosario liada con las grabaciones de 'La Voz'...

Y usted en 'Tu cara me suena', un gran éxito televisivo. Se le nota muy cómoda en ese programa.

Lo estoy. Hay muy buen ambiente y grandes actuaciones.

Ha rodado una serie...

Se titula 'Las invisibles' y son ocho capítulos, aún no conozco la fecha de emisión. Creo que se verá a finales de este año.

La trama presenta a cinco camareras de piso de un hotel de la Costa Brava. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en la comarca barcelonesa del Maresme, en localidades como Masnou, Montgat, Calella, Vilassar, y Santa Susana, donde se ubica el hotel. Al lado de Lolita está la actriz María Pujalte. Los episodios se emitirán por SkyShowTime.