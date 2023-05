Lolita Flores: "Falta representación de mujeres mayores en la ficción española"

Lolita Flores y María Pujalte interpretan a dos camareras de piso en 'Las invisibles', nueva serie de SkyShowtime que llega a la plataforma el próximo lunes 5 de junio. La ficción da voz a un grupo de trabajadoras que deben unirse para denunciar la precariedad de su oficio y los problemas físicos y mentales que derivan de ello. Y lo hace poniendo el foco en las mujeres mayores, de las que, como indica Lolita, "falta representación en la ficción española".

Las protagonistas de esta serie son "currantes", destaca María Pujalte que, en una entrevista concedida a Europa Press, explica que "antes cuando veíamos una ficción de clase obrera casi siempre era comedia". Pero 'Las invisibles', asegura, "dignifica la vida de los trabajadores" incluyendo también ese toque de humor propio de su creador, Héctor Lozano, responsable de éxitos televisivos como 'Merlí'.

Y es que en esta serie, Espe e Isabel, los personajes de Lolita y Pujalte, no tienen por qué sentirse avergonzadas de sus precarios trabajos. "Que no piensen que por que sean de clase media baja no pueden tener cultura, pueden tener una experiencia que pueda enriquecer a los demás", exclama Lolita en defensa de estas mujeres 'invisibles' que son realmente valiosas.

"Hay mucha gente de clase alta que no tiene ni idea y de clase media o baja que ha tenido que viajar y emigrar", declara Lolita sobre el pensamiento clasista de relacionar el estrato social de una persona con sus conocimientos. "Saber escuchar y querer aprender siempre es beneficioso y hay mucha gente que aprende a base de trabajar", proclama la actriz en defensa de las protagonistas de esta ficción, unas mujeres hechas a sí mismas.

Tener que trabajar hasta avanzadas edades en oficios de exigencia física como el de las camareras de piso merece una reflexión acerca del aumento de la edad de jubilación, que está planeado que suba hasta los 67 años en 2027. Como indica Lolita, las personas mayores siguen aguantando en trabajos tan duros porque todo "depende de la necesidad de cada uno".

"Si te hace falta el dinero, tienes que mantener una casa y no te va a contratar nadie con 65 años en otro trabajo, hay que seguir partiéndote el lomo", explica la cantante y actriz sobre la necesidad de trabajar a edades tan avanzadas. Por su parte, María Pujalte indica que "habría que analizar si, como en otras profesiones, podrían tener una prejubilación por las exigencias físicas", en relación a la posible reducción de la edad necesaria para jubilarse en oficios que suponen tanto esfuerzo.