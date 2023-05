Lolita, la reinvención de la pequeña faraona

Fue hoy hace cuatro años, con motivo de su 61 cumpleaños. La artista celebraba su onomástica con una foto desnuda en la habitación de su casa de espaldas al espejo. «Mis 61 para ustedes. Feliz cumple», escribía en su cuenta de Instagram. Desconocemos si con motivo de una fecha tan señalada como los 65 años, que celebra hoy, el desnudo se repetirá, pero lo cierto es que Lolita tiene motivos para celebrar. Los 65 años llegan a su vida en plenitud de facultades y empeñada en demostrar que la edad, más que un número, es una actitud. Sin pareja desde 2015, cuando se separó del actor cubano Pablo Durán tras cinco años de matrimonio, vive su soltería sin demasiados complejos. Su leitmotiv consiste en disfrutar la vida y ver crecer a sus dos nietos, Noah, de cuatro años; y Nala, nacida en julio de 2022, fruto de la ración de Elena Furiase con el músico Gonzalo Sierra. Ellos son su verdadero motor de vida y su mayor fuente de energía. La razón por la que se levanta cada mañana.

«Me miro en el espejo y me veo bastante bien», reconocía hace unos días en la función número 250 de «One Man Show», el espectáculo de su compañero Carlos Latre, jurado, como ella, en el programa de Antena 3 «Tu cara me suena». La hija mayor de La Faraona vive una segunda juventud, con una carrera de actriz asentada y reconocida después de años pisando las tablas de los escenarios de toda España. Pero no siempre fue así. La vida le cambió definitivamente desde que decidió reinventarse y apartar la música de su vida para volcarse en el teatro. Las tablas le han dado la estabilidad que necesitaba, y la televisión, el espaldarazo definitivo para pagar sus deudas con Hacienda. Fruto de esa nueva bonanza, Lolita montó su propia productora, Lerele Producción SL –tomó el nombre en recuerdo del chalet familiar de La Moraleja–. Constituida en 2020, la empresa, de la que Lolita es administradora única, se dedica a la producción audiovisual y las artes escénicas. La sociedad no ha presentado cuentas, por lo que resulta complicado conocer su solvencia.

Sus otras (y fallidas) apuestas

Otras inversiones, como las hechas por la artista fuera de las bambalinas, le generaron más de un disgusto. En 2007 montó Porcientos SL, una empresa dedicada al comercio textil con la que Lolita ideó una vía de negocio basada en una línea de camisetas, ropa y toallas con frases conocidas de su madre. Tras declarar beneficios de 250.000 euros, en 2010 la empresa decayó. También tiene a su nombre Riola Inversiones SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y de la que no existen datos, puesto que tampoco no presenta cuentas.

Pero Lolita tiene otros motivos para sentirse feliz. El pasado 31 de marzo abría sus puertas el Museo Lola Flores, en Jerez de la Frontera. Era un momento largamente esperado con el que, no solo se hacía realidad el deseo de sus hijas, Lolita y Rosario, sino también el de su madre, Lola Flores, que siempre soñó con tener un museo que fuera como su segunda casa.

La artista Rosario Flores en la presentación del museo en Jerez en homenaje a su madre, Lola Flores Antonio Gutiérrez Europa Press

Sus amigos han colaborado para que el museo cuente con una colección representativa de ropa y enseres personales de La Faraona. Joyas, fotografías o sus características batas de cola, son algunas de las más de 200 piezas que se exponen de la artista, que en 2023 hubiera cumplido 100 años, relativas tanto a su exitosa carrera como a su vida privada, aunque a veces alcanzaba dimensiones públicas...