Lourdes Ornelas ingresada tras una “caída aparatosa”

No es el mejor momento para la ex deCamilo Sesto que se recupera en su casa tras haber sufrido una caída muy aparatosa en la calle. Esta vez Lourdes Ornelas no se preocupa por la salud de su hijo, sino por la suya misma.

Una caída muy aparatosa

El incidente ha hecho que la madre de Camilín tuviera que asistir a urgencias para asegurarse de que no tenía una costilla rota. “Ayer sufrió una caída muy aparatosa en la calle y la tuvieron que ingresar. Gracias a Dios no ha sido nada y está en su casa recuperándose”, así lo contaba en ‘Fiesta’ el televisivo Aurelio Manzano.

Por su parte, Lourdes Ornelas ya tranquilamente "recuperando de las contusiones” desde la comodidad de su hogar, tranquilizaba el colaborador. La madre de Camilín, que ahora se hace llamar Sheila, no está en su mejor momento, pues se muestra siempre preocupada por la salud de su hijo.

Lourdes Ornelas Instagram

Después de superar su última pelea, Sheila compartió una foto de su madre en sus redes sociales, el núcleo familiar parecía más unido. Sin embargo, a día de hoy esa publicación en la que decía a su madre “Amor no es nada… Ya tú sabes” ha sido borrada de su perfil. Esto sostiene que aún hay obstáculos irreconciliables. La preocupación de Lourdes Ornelas se centra en la actitud “autodestructiva” que Sheila está llevando.

Lourdes continúa junto a su hijo

La madre de Camilo Blanes ha expresado en diversas ocasiones la necesidad que tiene su hijo de recibir ayuda, pero este la rechaza.

“Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón” confesó la madre el pasado mes de abril en el programa de Emma García. Ante las acusaciones que afirmaban que Lourdes Ornelas quería conseguir la inhabilitación para su hijo, en una entrevista a La Razón aseguró que "no es momento de pensar en inhabilitaciones. Lo estoy pasando muy mal, tengo mucho sufrimiento por dentro, y lo único que deseo es que mi hijo se recupere". Aunque a día de hoy está recuperándose bien de su caída, su mayor preocupación no es para su salud, sino para la de Sheila.