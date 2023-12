Luces y sombras en la vida de David Bisbal

El eslogan del spot navideño que David Bisbal ha rodado para la firma jamonera Enrique Tomás, "Siempre cerca", bien podría definir la filosofía familiar del artista. Del almeriense se conocen más sus triunfos en el mundo de la música que sus intimidades personales.

David adora a los suyos y siempre está cerca de ellos, y más ahora que su padre sufre Alzheimer y su hermano una enfermedad medular muy complicada. El cantante, hombre sensible donde los haya, intenta llevar con enorme resignación el estado de salud de dos de las personas a las que más está unido en este mundo.

Hace mes y medio se estrenaba en Movistar + el documental "Bisbal", en el que su protagonista rememora los acontecimientos que han marcado su vida. En un momento dado, David visita a Pepe, su progenitor, y este no le reconoce. Es entonces cuando se dirige a él y le dice en una secuencia de lo más emotiva: "Ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, y te quiero mucho. Me cuentan que fuiste boxeador", a lo que su padre contesta en un momento de escasa lucidez: "y de los buenos". La charla, llena de sensibilidad, enternece. Desgraciadamente, desde el dolor, el hijo confiesa que "mi padre ya no nos reconoce a ninguno, poco a poco van pasando cosas, que un día no se acuerda de ti, no se acuerda de tu hermano, de tu hermana. Se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Ya estamos acostumbrados. Cada vez que estamos con Pepe le decimos ‘hombre, ¡¿Pepe cómo estás?! ¡Qué guapo estás hoy!’. Entonces, eso le hace sonreír aunque no sepa con quién está hablando", comentó en entrevista con el programa mexicano "Ventaneando".

David Bisbal junto a sus padres Instagram

José Bisbal, que actualmente tiene 82 años, fue un reconocido boxeador, que se convirtió en el primer español en pelear en el extranjero al enfrentarse al sueco Jan Persson en Gotemburgo. Su carrera, iniciada en 1961, concluyó en 1976 habiendo dejado un legado muy importante en la historia del boxeo en España.

Una fuente cercana a su hijo nos revela que "David lo está pasando muy mal por la enfermedad de su padre. Que no le reconozca, es, de por sí, una desgracia, porque siempre estuvieron muy unidos. El intenta no demostrar tan hondo pesar, pero en la intimidad fluyen todos esos sentimientos que intenta mantener ocultos en su vida pública. Y a lo anterior se une este año la enfermedad de su hermano, otro golpe familiar terrible. Los que estamos cerca de esta familia conocemos de primera mano el drama que están viviendo".

David Bisbal y su hermano desaparecido Instagram David Bisbal

En abril de este año, José María Bisbal, hermano y mano derecha del cantante, desaparecía inesperadamente. Saltaron todas las alarmas, pero fue localizado treinta horas después en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Se encontraba desconcertado y "perdido", y fue ingresado en un hospital. Allí le diagnosticaron un problema medular y fue trasladado al Centro de Parapléjicos de Toledo, uno de los más importantes de Europa en el tratamiento de este tipo de males.

El mismo José María reconocía en declaraciones recientes al portal Informalia que "me acaban de dar el alta en el hospital en el que he estado ingresado durante cinco meses por una lesión medular. Voy en silla de ruedas, me han enseñado a vivir con ella, porque no se trata tan solo de la rehabilitación diaria de tu lesión, sino que te enseñan a vestirte solo, a pasar de la silla a la cama y viceversa, a subir y bajar de camillas y del coche…".

Pero esta situación le afectó de tal manera que cayó en una profunda depresión. David vivió a cientos de kilómetros de distancia, con visitas al hospital siempre que podía, el estado de salud de su hermano. Dicen los que le conocen bien que "lo ha pasado muy mal, José María y él han sido siempre uña y carne. Y verle así, fue un golpe durísimo para David. La noticia de que le daban el alta y le mandaban para casa fue un motivo de gran alegría para toda la familia".

A David le preocupa el futuro de su hermano, aunque este haya dicho que se siente autosuficiente y con muchas ganas de disfrutar de la vida. La profesión de David le exige viajar de un lado para otro durante buena parte del año. Pero tiene fijada su residencia en Almería para estar más cerca de su padre y de su hermano en estos duros momentos.

Josemari, pilar fundamental en la vida de Bisbal

Antes de sufrir su enfermedad, Josemari, como le llaman los suyos, fue un pilar fundamental en la vida personal y profesional de David. Abandonó un puesto fijo de administrativo para convertirse en el Road manager de su hermano. El cantante subió en 2015 un mensaje en sus redes sociales que expresaba todo lo que siente por Josemari: "él me ha enseñado a mantener y desarrollar valores que hoy comparto con amigos y familiares. Gracias hermano por ser mi hermano y haberme cuidado como un padre. Te quiero para siempre".

Igual que Josemari quiere a su esposa Lupe, a la que define como una persona extraordinaria, una mujer que es el mayor sostén para su marido en lo bueno y en lo malo,