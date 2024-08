Luis Font, de Locomía, vive en un parque público: "No quiero que se dramatice mi situación, pero ser un sintecho es muy triste"

Su situación se puede calificar de angustiosa, sin apenas recursos económicos y viviendo en la calle. Luis Font, ex componente del grupo Locomía, pasa por momentos durísimos, operado de menisco y con problemas de motricidad ve transcurrir los días viviendo al raso en un parque público madrileño. Aún así, confiesa que “ilusión no me falta y sé que vendrán tiempos mejores, me conformo con muy poco, y solamente pido que alguien me ayude alquilándome un piso barato y sin cobrarme fianza”.

- Ha tenido que pasar por quirófano…

- Me operaron del menisco, ahora no estoy en condiciones de cantar en el Metro, que era mi manera de ganarme la vida, y me aportaba energía interna. La intervención fue bien, pero sufrí otro revés y tuve que elegir entre sentirme un hombre libre o quedarme ingresado en un lugar que para mí supone una cárcel.

- Pero vivir en la calle es muy duro.

- Durísimo. Encontrarte como un sintecho es muy triste, pero lo afronto sin vergüenza, con ánimo para contar mi situación, y no escondiéndome de nadie. Eso sí, no quiero que se dramatice mi situación, ni que se haga un sufrimiento de ella. Estoy asimilándola e intentando reconstruir lo mejor que puedo mi vida. Voy a salir de esto, me reinventarme para encarar el futuro con fortaleza, pintando mi cuadro de colores. Lo importante es no perder una actitud optimista, crecerte ante la adversidad.

- ¿Tiene algo de dinero para comer?

- Soy de poco comer, y me viene bien adelgazar. El cuerpo se habitúa a no tener tantas necesidades.

Luis pide una oportunidad en televisión, le gustaría "participar en la próxima edición de 'Supervivientes', daría mucho juego. Aunque, sinceramente, no espero ya oportunidades, nadie me las da, es muy triste…".

- Y eso le tortura.

- Pero estoy en paz conmigo mismo. Me he ganado el cariño y respeto de la gente, y eso es más importante que cualquier otra cosa.