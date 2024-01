Luitingo y Jessica Bueno dan un paso decisivo en su romance: ¡vivirán juntos!

Todo hace indicar que el amor ha triunfado entre Jessica Bueno y Luitingo. A pesar de que han tratado de ser comedidos y prudentes sobre el avance de su relación, nacida al calor de los focos de ‘GH Vip’, lo cierto es que ya se han dejado de medias tintas y ya gritan a los cuatro vientos que están enamorados. Pero el paso importante que han decidido dar no es reconocer su romance, que también, sino el hecho de que estén pensando ya en vivir bajo el mismo techo, formar un nidito de amor y continuar disfrutando de las mieles de su historia. Una felicidad que ahora tiene a Bilbao como telón de fondo.

Jessica Bueno y Luitingo Instagram

En esta ciudad es donde vive Jessica Bueno con sus hijos. Hasta aquí se ha desplazado el cantante tras una semana sin poder ver a su amada, con la que ha pasado los días señalados de la Navidad. Ahora en Bilbao vuelven a estrechar lazos y, parece que no quieren desatarlos después, pues según las últimas informaciones estarían pensando en dar el decisivo paso de vivir juntos. Y es que son muchos los que sospechan que el viaje sorpresa del artista para ver a la modelo no responde solo a un arranque amoroso, sino también a unos supuestos planes de encontrar el hogar ideal para poder comenzar una vida bajo el mismo techo.

“Ahora que estás tú ha llegado el sol”, le dedicaba Luitingo a su amada en sus redes sociales, anunciando que este fin de semana estará al lado de la modelo y, con ello, desconectado de las redes sociales. Pero desde ‘Así es la vida’ se apunta a otra explicación al viaje: “Luitingo no habría venido solo a ver a Jessica. Han dado el paso y se han ido a vivir juntos. Es la información que me traslada José Antonio Avilés”, informaba Andrea Suñé en el plató de Telecinco usando como fuente a su compañero. Cierto es que la noticia ha dejado a todos con el pie cambiado, pues no se esperaban que diesen este importante paso tan solo dos meses después de comenzar su historia de amor. Pero ‘GH Vip’ les ha unido más que otras parejas conociéndose durante años.

Luitingo y Jessica Bueno Instagram

Es Carmen Borrego quien apunta a que esta información quizá no sea tan descabellada: “Luitingo ya dijo hace poco que, si ella le pedía que se fuera a vivir a Bilbao, lo dejaba todo y se iba”, recuerda. Y es que ahora que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el cantante se mude a vivir al norte con Jessica Bueno y sus hijos, no parece tan extraño este paso, dado el amor que se profesan desde que saliesen de la casa de Guadalix. Están viviendo un romance de adolescentes, como ellos mismos han reconocido, y no tienen intención alguna en poner obstáculos ni freno a su felicidad. Ni falta que hace…