'GH VIP': Jessica Bueno se abre en canal confesando los sentimientos que tiene hacia Luitingo: ''Me daba miedo abrir mi corazón''

'Gran Hermano VIP 8', el reality de Telecinco, tras su semifinal en la que mostró la derrota de Laura Bozzo clasificándose como cuarta finalista y quedando a las puertas de la gran final, protagonizó bastantes momentos emotivos. En un primer momento, los cuatro finalistas (Albert Infante, Luitingo, Naomi y Laura), pudieron visualizar vídeos de apoyo grabados por sus seguidores y familiares en el que además se incluía a rostros famosos.

Sin embargo el momento más romántico estuvo servido gracias al cantante andaluz y su jefa de campaña, Jessica Bueno, especialmente por esta última ya que se atrevió a decir a viva voz cuáles eran sus sentimientos hacia su compañero de concurso. ‘’Que me daba miedo, porque me daba miedo abrir mi corazón de esa manera para no volver a pasarlo mal pero si que es verdad que él significa algo’’, comenzaba a decir la modelo andaluza para dejar claro lo feliz que es con su compañero.

‘’Es algo cómo muy importante. Se podría decir que siento…, es como un amor de adolescente porque es tan bonito, tan natural, tan sano, que no lo he sentido así nunca’’, concluía provocando aplausos del público en plató.

Luitingo, por su parte, volvió a dejar claro los sentimientos que tiene hacia su amiga, dentro del concurso, afirmando que para él, ‘’"En sus 33 años he tenido relaciones, he convivido con personas, pero aquí he descubierto lo que es enamorarse 100% de una persona. Es Jessica Bueno", decía orgulloso y enamorado. Habrá que esperar como se forja esa relación fuera de ‘Gran Hermano VIP’.