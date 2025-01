Madonna y su amplia colección de toy boys, chicos juguete. ¿Hay boda a la vista?

La expresión "mujeres puma" o "cougar", que se usa para nombrar a esas amantes que buscan relaciones con hombres diez o veinte años menores que ellas, suena a machismo rancio, a vil edadismo que ofende a la población femenina. Lo de Madonna es otra cosa y, sin ánimo de juzgar o entrometernos en su vida amorosa, diremos que le ha tomado el gusto a los toy boys, que podríamos traducir como chico juguete en base a la utilidad sexual que la reina del pop confiesa sin remilgo de ningún tipo. No es la única, pero ella le da una visibilidad más rotunda que ninguna otra: a su último chico, Akeem Morris, le saca una ventaja de 38 años. Ella tiene 66 y él ha cumplido 28.

Morris tiene la edad de su hija mayor, Lourdes León, modelo, pianista, bailarina… Cuando Madonna posa en sus redes sociales junto a él y sus hijos, hay que sacudirse la cabeza un par de veces para identificar quién es padrastro y quién hijastro. ¿Por qué poner en duda la posibilidad de un amor sincero? En sus últimas imágenes, la cantante ha desatado rumores de compromiso luciendo orgullosa un enorme anillo de diamantes y añadiendo un mensaje: "Más amor".

En el vídeo aparecen eufóricos caminando por un pasillo y mostrando a la cámara la joya que adorna un dedo de su mano izquierda. No es la única imagen en la que Madonna da fe de su felicidad junto a Akeem y al resto de su numerosa familia. La reina del pop fue madre por primera vez a los 38 años en 1996. Sus dos hijos biológicos son Lourdes Leon (1996) y Rocco Ritchie (2001); los cuatro hijos que adoptó son David Banda, Mercy James Stella y Estere Mwale.

Relevante es también la frase que Madonna escribió: "He estado en el infierno y he vuelto, ¡y déjame decirte que fue maravilloso!... Ser madre y artista es alegría y sufrimiento a partes iguales. No puedo imaginarme vivir otra vida. Brindo por más amor". Aprovecha para brindar por el nuevo año: "Por los niños felices, por el pensamiento mágico, por la buena salud y las bendiciones eternas. Doy gracias y alabo a todos los valientes, en esta vida y en todas las demás. En 2025, levanto una copa por todos los que tienen el coraje de ser auténticos".

Madonna y Akeem, exfutbolista universitario, se conocieron en agosto de 2022 cuando protagonizaron una sesión de fotos para "Paper Magazine". Sin embargo, no se les relacionó sentimentalmente hasta julio de 2024 después de que Madonna publicara fotos de ellos abrazados en las redes sociales. En octubre tomaron caminos separados, pero reavivaron su amor hace unas semanas.

Madonna y Akeem Morris Instagram

Akeem Morris, nacido el 2 de mayo de 1996 en Jamaica, se mudó a Nueva York en su juventud, donde se destacó tanto en lo académico como en lo deportivo. Con una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Stony Brook, también mostró un gran talento en el fútbol, llegando a jugar como delantero para el equipo Oyster Bay United FC, aunque su carrera deportiva no parece haber alcanzado un nivel profesional destacado.

Madonna no es la primera vez que sale con hombres más jóvenes. Tuvo un romance con el boxeador de peso pesado y entrenador de Nueva York, Joshua Popper, que tenía 29 años en ese momento. El púgil llegó a su vida después de romper una relación de tres años con el bailarín Ahlamalik Williams, 35 años menor que ella. En su currículum sentimental hay que añadir a su entrenador personal Timor Steffens, al bailarín francés Brahim Zaibat y al modelo y DJ brasileño, Jesús Luz, a quien conoció en una sesión de fotos. Todos con una diferencia de edad llamativa. Se ha casado dos veces antes. La primera, con el actor Sean Penn en 1985, tras seis meses de noviazgo. El matrimonio duró cuatro años. En 2000 se casó con el director Guy Ritchie, del que se divorció en 2008.

Madonna, junto a su hijo David Banda Instagram

Madonna habla abiertamente sobre sus idilios: "No escribo en un papel voy a tener una relación con un hombre más joven. Nunca he vivido una vida convencional, así que creo que es bastante tonto para mí o para cualquier otra persona pensar que voy a empezar a tomar decisiones convencionales".