Laura Fa describe la holgada economía de Sandra Barneda: “Es rica”

Sandra Barneda se encuentra un verano más en el paraíso. Viaja hasta aquí cada año no solo para disfrutar de las mieles de un rincón privilegiado, sino también para grabar nuevas ediciones de ‘La isla de las tentaciones’. Desde República Dominicana anuncia que ha terminado al fin de grabarse la novena temporada del programa que aúna paisajes exóticos con grandes dosis de polémica e infidelidades, con algún que otro tinte romántico. “Terminamos de grabar la temporada 9. Ha sido un nuevo ‘challenge’ para todos. Hemos reído, llorado, nos hemos abrazado y hemos trabajado duro para traeros una nueva buena temporada. ¡Ganas de gozarla y sufrirla juntos pronto!”, escribía en Instagram.

Ahora el equipo de producción dará forma al contenido para hacerlo atractivo para el público, mientras que la presentadora se relaja en las exclusivas playas y tuesta su piel al sol. Mientras tanto, en España, se habla sobre su economía. Y es que parece que le van muy bien las cosas. A la vez que su ex, Nagore Robles, está atravesando dificultades amorosas con Carla, tras haberse dado un tiempo de reflexión, Barneda ha dado un paso adelante en su romance con su pareja, Pascalle Paerel. Y es que se acaba de comprar una casa junto a ella en Ámsterdam.

A Sandra Barneda le salen las cuentas: su economía personal

“La vida es la suma de momentos. Es el Ahora. El sentir más que pensar. Es confiar. Amar y volver a Amar. Amarte y Amar. Y sonreír y llorar cuando hay que hacerlo. La vida es para los que se atreven. A cruzar los océanos de inseguridades, de miedos y dudas y… más allá encuentran la certeza de la vida: estar vivos, sentirse vivos… vivir en paz y vibrando alto. Amar, amarse… práctico y me elevo a la fe del camino llamado vida”, escribía Sandra Barneda en su Instagram, evidenciando que está en un momento pleno de su vida. Y no solo en el ámbito romántico en el que le va a las mil maravillas, sino también en el terreno económico.

Al menos eso es lo que afirma Laura Fa, quien fuese su compañera de cadena durante los años dorados de ‘Sálvame’, antes de su cancelación. La periodista sigue dando mucho juego en ‘Mamarazzis’ junto a Lorena Vázquez, con la que ha hablado ampliamente sobre la nueva vida de la presentadora, así como sus cifras: “Justo esta semana se dispararon los rumores de una posible boda de Sandra Barneda con su novia, porque colgaron en redes sociales una foto firmando un papel, pero al final es que se habían comprado una casa. Tienes que estar muy enamorada para comprarte una casa de donde es tu novia”, indica la colaboradora.

“Yo te juro que antes me caso que comprarme una casa con alguien. Lo de comprarte una casa con alguien es de una responsabilidad más grande, que el hecho de firmar un papel diciendo que te has comprometido con alguien”, es la opinión de Lorena Vázquez. Un punto de vista en el que coincide Laura Fa, aunque tiene que matizar que su situación no es ni mucho menos pareja a la de Sandra Barneda, al menos sí en lo económico. Y es que todos se pueden casar sin necesidad de que el dinero suponga un obstáculo, aunque invertir en el mercado inmobiliario no está al alcance de todos. Menos aún en Ámsterdam en los tiempos que corren, donde los precios de la vivienda están disparados.

“Eso nosotras, que tenemos la economía como la tenemos, pero cuando tú eres rica y al final si te separas lo que puedes hacer es, pues, quédate la casa, porque si algo es Sandra Barneda es rica, es de las presentadoras que lleva más años trabajando y en primera línea. Es como si te compras una moto a media”, compara lo que supone para la comunicadora el comprarse un apartamento en Ámsterdam.