Malas noticias médicas para Lucía Galán (Pimpinela) tras su paso por quirófano

Mientras todas las miradas están puestas en Isabel Pantoja y los líos provocados por las informaciones cruzadas sobre su estado de salud y la celebración de sus conciertos, Lucía Galán también preocupa en el mismo motivo. La vocalista del grupo Pimpinela ha sufrido un revés médico que le ha obligado mantenerse apartada de la esfera pública durante un tiempo. Pero su intención siempre ha sido retomar los conciertos que tiene preparados para este verano y que le hacen recorrer la geografía española entonando sus míticos himnos. Pero esta vez no podrá ser, la salud no se lo permite. Aunque ha tratado de recuperarse a tiempo, lo cierto es que estas cuestiones médicas siguen sus propias pautas y no ha logrado encontrar la mejoría que le permita subirse a los escenarios para compartir su talento con su fiel público.

Lucía Galán junto a su hija Instagram

La cantante se ha visto obligada a pasar por quirófano el pasado mes de junio a consecuencia de un quiste premaligno en el páncreas. Aunque se siente aliviada al haber podido atajar el problema antes de sufrir un mal mayor, lo cierto es que trata de recuperarse de la intervención lo antes posible para recuperar la normalidad en su vida. Algo que se le está resistiendo más de lo deseado. Es por eso que se ha visto en la obligación de anunciar la suspensión de todos los conciertos que tenía programados en su agenda para este verano. Algo drástico que ha preocupado mucho a sus fans, pues no saben cuándo podrán verla de nuevo en directo, al no fijarse fechas alternativas a sus encuentros. Y lo peor es saber que detrás de esta dura determinación está la lucha silenciosa de la artista por recobrar la salud.

El triste anuncio se ha producido en la cuenta oficial de Lucía Galán en Instagram, donde ha añadido detalles sobre cómo está siendo su lenta recuperación tras la operación de extirpación del quiste en el páncreas: “Hola a todos, aquí estoy. Me ha tocado pasar por momentos difíciles, pero gracias a Dios ya estoy mejorando poco a poco. Gracias por tanto cariño. A los medios por el respeto, a mi familia que no se movió de mi lado. A mi hija, que me dio la fuerza y el amor que necesitaba. A mis amigos”, comenzaba el mensaje de la cantante de Pimpinela, antes de dar la mala noticia de la cancelación de sus conciertos: “Mi recuperación tomará más tiempo de lo previsto, lamentablemente, mis queridos de España, nos veremos el año que viene. El gran equipo de médicos que me cuida quiere que esté al 100% para poder subir a un escenario”, aclaraba, escudándose en una decisión por prescripción médica, muy a su pesar.