Malú apoya a Albert Rivera tras el inesperado fallecimiento de su padre

Un problema coronario, vinculado a la vena aorta, habría sido el causante del fallecimiento repentino de Agustín Rivera (71), padre del expolítico Albert Rivera. Su fallecimiento ha sorprendido a sus familiares y amigos que no han dudado en acercarse hasta el tanatorio Torre del Mar, en Málaga, para darle el último adiós. Tal y como ha informado el programa "Fiesta de verano", hasta allí se acercado Malú, expareja de Rivera y madre de su hija Lucía, para acompañarle en estos duros momentos. La presencia de la artista en un momento tan doloroso pone de relieve la cordial relación que existe entre ellos a pesar de su reciente separación.

Agustín Rivera no padecía ninguna dolencia coronaria, según ESdiario y su fallecimiento ha sorprendido a Albert Rivera en Inglaterra. Viaje que ha suspendido de manera inmediata tras conocer la triste noticia.

Malu, tras dar el último adiós al padre de Albert Rivera Gtres

Tanto Malú como Albert Rivera siempre han sido muy herméticos con su vida privada, aunque en su última entrevista concedida a la revista Elle, la cantante daba algunas pistas sobre su ruptura con Rivera. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa", comenzaba diciendo. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más", revelaba la cantante de "Aprendiz".

Sobre la posibilidad de que una tercera persona hubiera sido la causa de la ruptura, Malú afirmaba que "pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza".