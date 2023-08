Malú rompe su silencio tras su ruptura con Albert Rivera y da pistas sobre las razones

Con permiso de Daniel Sancho, uno de los temas que más interés ha copado estos días en la crónica social ha sido el de la ruptura de Albert Rivera y Malú. Aunque la separación se dio a conocer hace tiempo, estas semanas ha vuelto a estar en boca de todas a raíz de la publicación de unas fotografías en las que el exlíder de Ciudadanos aparece en actitud muy cariñosa no con una, sino con dos mujeres diferentes: Carla Cotterli y Aysha Daraaui.

Hasta ahora, ni Malú ni Rivera se han pronunciado públicamente sobre su ruptura, pero la cantante acaba de romper su silencio y se ha sincerado en la revista “Elle” sobre el desamor, aunque sin aludir directamente al padre de su hija.

“No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible”, ha comentado la artista. Unas palabras que podrían dar pistas sobre las razones de la ruptura y confirmar el testimonio que llegaba desde su círculo íntimo, que apuntaba a “un desgaste de la relación” como detonante.

Además, en su entrevista, Malú deja claro que, a pesar de la separación, se queda con los buenos recuerdos vividos junto a Rivera: “Es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza”.

Por otra parte, la cantante señala que no ha perdido la fe en el amor, aunque recalca que se trata de un sentimiento que se puede encontrar más allá de la pareja: “Siempre (creeré en el amor). No solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... Creo en la pureza del amor. Hay quien dice que una madre es capaz de levantar un camión si su hijo está debajo. Esa frase ya lo dice todo. El amor mueve el mundo”.