Manuel, el tentador de televisión, en su noche más confusa: acabó con el pantalón roto

Mientras se adapta a las inclemencias de Cayos Cochinos en "Supervivientes", a Manuel González, uno de los protagonistas indiscutibles de "la 'La isla de las tentaciones", le vuelven los fantasmas de su pasado más reciente. Ayer la empresaria Begoña Gutiérrez, examiga de Isabel Pantoja y parte de su equipo durante un tiempo, relató en televisión su noche más tórrida con el joven tentador.

Se sentó como invitada en el plató de "Fiesta" y habló de unas imágenes que ya conocían los colaboradores, si bien ella nunca se había pronunciado. En el vídeo, Begoña y Manuel bailaban muy pegados en una discoteca, dejándose llevar por la pasión. "Baile con él. Yo encantada. Le dije: en cinco minutos eres hombre muerto. En cinco minutos acabó con el pantalón roto. Una tontería llevó a la otra", contó.

"Aquello fue muy tórrido para mí y también muy inesperado. Los dos hicimos un reality aunque en ediciones distintas, 'Pesadilla en el paraíso'. Nos invitaron a los dos a un bolo en Tenerife y después de recorrer la isla fuimos a la discoteca de las imágenes", explicó. Después, según su versión, fue Manuel quien escribió a Begoña para verse otra vez.

Cuando Manuel, ya con las claras del día, se percató de que la mujer con la que había flirteado era mayor que su madre, quiso justificar su noche de pasión asegurando que la empresaria le había engañado con su edad. "Que no diga que no quiere saber nada de mí porque un año después de esas imágenes me sigue escribiendo que quiere verme", protestó ayer Begoña. Y añadió: "No me apetecía empezar de nuevo con las extraescolares, enseñarle a hablar y a decir algo más que pisha".

Quién es Manuel

Manuel es ya un rostro muy conocido en la televisión española gracias a su participación en los realities. Ha pasado de ser el rival número uno del popular Montoya en "La isla de las tentaciones" a compañero forzoso en "Supervivientes". Se mantiene firme en sus bañadores de tamaño mínimo y en su gracia andaluza para provocar al sevillano. Gaditano, nació el 8 de mayo en Puerto Real, en una familia de origen humilde. Su primer plan fue el fútbol y formó parte de la cantera del Real Betis, pero una lesión frustró su sueño deportivo. Después de ganarse la vida en diferentes empleos, como camarero, saltó a la televisión.