Mar Flores culpa al padre de Carlo Costanzia: “Mi hijo sin control hizo lo que quiso”

Un viernes más, Carlo Costanzia piensa sentarse en el plató de "De viernes" para librar una nueva batalla televisiva contra su madre, Mar Flores. La modelo estará en la cadena rival, Antena 3, superando sus miedos y retándose en "El Desafío". Mientras él vuelve a poner el foco sobre los momentos más duros de su infancia y aquellos capítulos en los que siente que su familia no ha sabido salvarle de los infiernos, la modelo le responde a través de una revista en el kiosco rosa. Ella no tiene los mismos recuerdos que su hijo en según qué circunstancias y no ha dudado en echar balones fuera y señalar directamente a su exmarido como principal responsable de los males que su hijo le achaca a ella y a su padre por igual.

Carlo Costanzia Instagram

Carlo Costanzia reconoce que comenzó a consumir diversos tipos de drogas y alcohol a partir de los 10 años, pero que no se hizo consumidor diario hasta los 12. ¿Dónde estaban sus padres en aquel momento? ¿Por qué no supieron acompañarle cuando él se sentía solo y usaba las drogas como medio de evasión de su infelicidad? Sobre esto ha hablado Mar Flores para "Semana", que ve la culpa en su ex, el italiano Carlo Costanzia con el que se casó en 1992: "El padre lo dejó solo viviendo con los abuelos mientras cobraba la pensión alimenticia que me pidió. Él nunca pagó la pensión alimenticia durante 12 años. Su padre le dejó viviendo con los abuelos, mientras él vivía en otra ciudad y cobraba la pensión alimenticia que yo le pagaba", le reprocha la modelo a su expareja, a la vez que reconoce que esto provocó que "mi hijo sin control hizo lo que quiso".

La modelo está muy dolida al ver que su hijo ha decidido sentarse en un plató de televisión a hablar. Primero porque cree que "mi hijo se está equivocando" por el hecho de entrar en un mundo, el mediático, del que difícil podrá salir airoso sin sufrir consecuencias. Pero también cree que se equivoca por ponerla a ella en el disparadero y culparle por cuestiones del pasado, en las que ella, al parecer, no tuvo nada que ver. Ella y su ex se separaron dos años después de darse el sí quiero, con un bebé en común.

La lucha judicial fue encarnizada entre ellos y parece que el pequeño fue quien sufrió las consecuencias más graves. Al menos sí en la memoria del propio Carlo Costanzia, que el pasado viernes narraba cómo fue su bajada a los infiernos: "Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sito aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años". Él culpa a sus padres de sus malas decisiones cuando era pequeño. Mar Flores responsabiliza tan solo a su ex, mientras subraya que "mi hijo se está equivocando".