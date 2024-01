El devastador relato de Carlo Costanzia sobre cómo las drogas arruinaron su infancia

Carlo Costanzia siempre ha querido mantenerse al margen de la fama si con ello debía abrir la parcela más íntima de su vida. Sin embargo, el hijo de Mar Flores ahora ha sentido la necesidad de confesarse al mundo, encontrando en el plató de ‘De viernes’ el espacio seguro en el que hablar de los momentos más críticos de su pasado. Está marcado de por vida, pues se ha sentido abandonado por los suyos, aunque reconoce que tampoco se lo ha puesto fácil desde bien pequeño: “Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz. A los diez años empecé a consumir antidepresivos”. La misma edad en la que comenzó a consumir diversas drogas y alcohol, hasta perder el propio control de su vida. Ahora, en su entrevista con Santi Acosta y Bea Archidona, el actor relata las consecuencias a las que ha tenido que hacer frente por haber caído en las adicciones a tan temprana edad.

Sus inicios con los estupefacientes tuvieron lugar cuando aún era un niño: “Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, el alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono”. Con ello, el hijo de la modelo reconoce que “empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años”. Lo hacía para huir de sus problemas, de su propia mente y por “un acto de rebeldía que pasa a ser un oasis personal. Una vía de escape”.

Pero estas ansias por huir de su propia existencia a través de las drogas le jugaron una muy mala pasada: “En uno de mis arrebatos deseo evadirme demasiado consciente de eso me va a llevar al descanso. Da la casualidad que un amigo viene a casa, fuerzan la puerta y me encuentran inconsciente. Me llevan al hospital más cercano. Me despierto allí cuando ya me habían hecho el lavado de estómago”, recuerda Carlo, emocionando a los presentes en plató y seguramente también a los espectadores. Pero ahora está limpio. Asegura haber superado sus adicciones: “En estos últimos dos años he tenido muchos problemas y situaciones en las que me podría haber vuelto a refugiar en las drogas. No lo he hecho”.

Se refiere a sus problemas con la justicia y que le han valido una condena a prisión por un delito de estafa. Pero antes Carlo Costanzia ya había tenido muchísimos líos por culpa del consumo y ha pasado muchas noches durmiendo entre rejas en comisaría: “He llegado a estar en tercer grado cuatro meses. Muchas veces he estado en calabozos por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. También por no tener carné”. Ahora ha relajado su existencia, poniendo los pies sobre la tierra y labrándose una vida como bien puede: “Yo ahora mismo vivo de un trabajo normal. Llego a malas penas a final de mes”. Ya no le rodea el lujo y la ostentación que se le presupone al hijo de Mar Flores: “Vivo en un barrio obrero donde puedo permitirme pagar un alquiler bajo. Tengo que afrontar una realidad y durante quince meses no puedo salir de Madrid”, debido al motivo que le ha librado de entrar a prisión.