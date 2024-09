María Becerra pierde el bebé que esperaba

María Becerra y su pareja, el cantante J Rei, han hecho un comunicado en sus redes sociales para compartir una triste noticia: han perdido el bebé que con tanta ilusión esperaban. La pareja ha decidido anunciarlo conjuntamente a través de sus cuentas oficiales de Instagram, con una imagen de ambos tomadas en el hospital.

La cantante argentina explicaba que había sido operada ya que su embarazo se estaba desarrollando de forma anómala. Ahora ha explicado lo sucedido y ha pedido respeto para procesar la pérdida de su bebé.

"Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor". La artista explica que no se lo esperaba pero que de pronto empezó a notar fuertes dolores y preocupada se dirigió al hospital para evitar que nada malo pudiera sucederle a su bebé. "Nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia. Fue muy duro emocionalmente".

Un duro golpe para la pareja que estaba muy ilusionada con este embarazo. "Ansiábamos ser padres y tener un bebé, pero es algo que sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y todo una vida por delante", confiesa Becerra.

"Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo" afirma la artista agradecida, además, por todas las muestras de apoyo y cariño recibidas.

"Te amo, mi amor, siempre fuertes y unidos", añadía la cantante mencionando a su novio. María Becerra y J Rei comenzaron su relación hace dos años y se comprometieron en 2023. Con una foto de sus manos unidas luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón en rosa, María Becerra afirmaba: "Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado".

Qué es un embarazo ectópico

Un embarazo ectópico se produce fuera del útero y amenaza la vida de la madre. No puede continuar con normalidad y debe de ser interrumpido.