María Becerra desvela en 'El Hormiguero' su obsesión oculta: ''Me pongo sal en todo el cuerpo''

‘El Hormiguero’ volvió a acoger a una cantante argentina muy querida entre el público adolescente. María Becerra regresaba al espacio de Antena 3volviendo a ganar la simpatía de los allí presentes y de todos los telespectadores. La intérprete de ‘Corazón vacío’, se sentó con Pablo Motospara hablar sobre los premios ‘40 principales’ que tendrán lugar el próximo viernes, 3 de noviembre, y donde cuenta con cuatro nominaciones.

La argentina quiso tener el detalle de llevarle al presentador unos alfajores, detalle que Motos agradeció afirmando que ‘’estaban riquísimos’’. Becerra también confesó la alegría que sintió al saber que las 65.000 entradas de su próximo concierto, que tendrá lugar el 23 de marzo en Buenos Aires, se habían agotado en hora y media. "Llegó la propuesta y yo confío en mí, pero no tanto. No pensé que iba a ser 'sold out' tan rápido, aunque sí pensé que se iba a llenar. La gente en mi país me quiere un montón y tenía muchas ganas de que volviera a hacer un show en Buenos Aires, porque hace mucho tiempo que no hago uno allí. Y cuando salieron las entradas a la venta fue algo tremendo: se colapsó la página, había un montón de personas haciendo la cola virtual... Fue una locura total’’ , decía agradecida emocionada para después revelar una manía que tiene.

La cantante lleva a cabo un ritual contra las malas energías. ‘’Lo hago a veces. No lo hago antes de salir a los shows, sino después de un día en el que vi a mucha gente o estuve en contacto con un montón de personas. Hay mucha energía dando vueltas y hay mucha gente que te abraza, que llora en tu hombro o algo por el estilo, entonces uno termina cargando esas energías. Y a mí a veces me cargan demasiado de energías, porque a veces hay gente que me dice cosas muy fuertes y yo acabo con los ojos rojos, con mucho dolor de cabeza... Entonces, para hacer esa limpieza energética me pongo sal en todo el cuerpo", confesaba dejando sorprendido al propio conductor.

Por último, la invitada habló de su compromiso matrimonial. "Hoy no tengo el anillo, pero porque lo mandé achicar, así que nadie piense nada raro. Lo aclaro por las dudas, lo mandé achicar porque me queda grande", aclaraba a la vez que mostraba su mano derecha para continuar narrando cómo fue la pedida de mano.

"Estábamos en Grecia de vacaciones y en Santorini los amaneceres y los atardeceres son muy bonitos. Yo le quería pedir compromiso durante un atardecer, toda romántica, con pétalos, champán, el anillo... Tenía todo preparado. Había pensado las palabras que le iba a decir, le había escrito una carta que le quería leer, pero estaba durmiendo y no se quiso levantar. Entonces el sol no me esperó, se escondió, se hizo de noche y cuando se levantó se lo pedí, aunque no le leí la carta porque me temblaban las piernas. No había estado tan nerviosa en mi vida", concluyó.