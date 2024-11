María José Campanario se moja y estalla por la DANA: "Rabia, impotencia y ganas de llorar"

Ya han pasado casi dos semanas desde que la DANA arrasó a su paso por Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Las zonas más afectadas no han recuperado la normalidad y se espera que tarden meses en hacerlo. Una situación que no solo desespera a los afectados, sino al resto del pueblo español que se ha solidarizado con ellos.

Buen ejemplo es María José Campanario, que desde que la tormenta azotó buena parte del Levante español se ha volcado en aportar su granito de arena para ayudar a las víctimas. A través de sus redes sociales comparte todo tipo de información que pueda resultar útil, como el tipo de herramientas que se necesita para trabajar en los territorios asolados, aunque también ha aprovechado sus plataformas para mostrar la indignación que comparte con millones de ciudadanos.

“Me estoy callando muy por encima de mis posibilidades con todo lo que está pasando. Pero mucho”, comienza diciendo en su cuenta oficial de Threads. La odontóloga lamenta que se “romantice” el lema “el pueblo salva al pueblo” que estos días ha cobrado fuerza en sus redes sociales, dejando claro que es el Estado quien debería asumir esta responsabilidad, y no la ciudadanía: “Deberíamos de decir que, desgraciadamente, solo está el pueblo”.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.threads.net/@mery_land_/post/DB6qlNItG_6||| Ver en Threads ]]

Como muchos a lo largo y ancho del país, María José Campanario se siente invadida desde el pasado martes 29 de octubre por sentimientos “de rabia, de impotencia y estas ganas de llorar que no se van”, dolida por una tragedia que ha dejado a España entera consternada.

Además, no disimuló su enfado ante la poca empatía mostrada por algunos de sus seguidores, que hicieron caso omiso a las plataformas que compartió en sus redes sociales para que todos colaboraran en la medida de sus posibilidades con los afectados por la DANA. “Subes una foto random a ‘stories’ de Instagram y te reacciona un montón de gente y te mandan mensajes privados para preguntarte cosas de tu vida, pero luego pones un número de Cruz Roja para que donemos lo que podamos todos y no te contesta ni reacciona ni Peter”, espetó la mujer de Jesulín de Ubrique.

Del mismo modo, en las últimas horas parece haber declarado la guerra a la difusión de bulos, que estos días incrementan la crispación de un pueblo sobrepasado por el dolor. Campanario pide que no se compartan vídeos o informaciones no contrastadas, y señala a aquellos que se están “aprovechando de una tragedia tan grande para generar aún más odio y crispación”. “Eso no está bien”, sentencia.