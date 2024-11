Los famosos se movilizan por la DANA: de Miguel Ángel Silvestre a la chef Pepa Muñoz

A la riada solidaria que ha despertado la catástrofe de la DANA se han unido numerosos rostros conocidos y son muchos los que se han arremangado para distribuir productos, ayudar sobre el terreno en las tareas de limpieza o enviar donaciones. Como decía Vicente Ferrer, la acción une a los hombres. Es este momento, solo la unión tiene ese poder transformador en esta tierra anegada en la que lo peor puede que aún esté por llegar.

Estragos de la DANA en las calles de Paiporta (Valencia), a 2 de noviembre de 2024 JORGE GIL / EUROPA PRESS Europa Press

Aunque las manos llegan de forma anónima, algunos han considerado importante aprovechar su fuerza en las redes sociales para animar y también informar para que los voluntarios trabajen de una forma prudente. Es el caso del actor Miguel Ángel Silvestre, nacido en Castellón, una localidad también azotada por la DANA que, aunque ya trabaja para restablecer la normalidad, lo hace mirando al cielo ante la amenaza de nuevas precipitaciones. El actor pidió información antes de desplazarse a Valencia para ayudar de una forma organizada. "Observo que se puede llevar comida a los puntos de encuentro, que se necesitan manos para cargar los camiones o ayuda a los bomberos en la medida que crean conveniente. Somos muchos los que queremos ayudar y si estamos bien organizados estoy seguro de que es mucho lo que podemos aportar a las personas que lo están pasando tan mal".

También Rozalén, que llegó el miércoles a Letur, su localidad natal, partida en dos tras la riada. "El nivel de destrucción es bestial, impacta mucho, la realidad, por desgracia, supera la ficción, lo material está claro que lo vamos a levantar, pero queremos que localicen a los no localizados, eso es lo primordial", declaró tras el impacto. Sin quitarse las botas, añadió que en la desgracia es una más. "Aquí no soy Rozalén, aquí soy la Mari Ángeles, y estamos todos juntos. En un pueblo tan pequeño todos somos familia entonces lo que le pasa a uno le pasa a todos. Que las ayudan que están prometiendo lleguen y que en unas semanas, cuando esto baje y no dé tanta audiencia, la gente no se olvide del pueblo", reivindicó ante varios medios de comunicación.

Rozalén ayuda a limpiar los restos de la riada en Letur, su pueblo natal Manu Agencia EFE

El escenario es desolador, pero contrasta con esta cadena humana espontánea. En ella destacan personas que, aunque no se han desplazado, han aportado donaciones que ayudarán en las tareas de rescate, limpieza y recuperación en todos los sentidos. Las manos, aunque generosas y numerosas, son insuficientes. Amancio Ortega ha destinado cuatro millones de euros para apoyar a los afectados. Dos millones de euros llegarán a Cruz Roja y otros dos millones para Cáritas. Florentino Pérez, a través de su constructora ACS, ha aportado un millón de euros a través de la campaña que han puesto en marcha junto a la Fundación del Real Madrid y Cruz Roja.

El fundador de Inditex, Amancio Ortega. Cabalar Agencia EFE

El presidente de Mercadona, el valenciano Juan Roig, ha llegado a Benetússer para conocer de primera mano el alcance de los daños y ha puesto en marcha ayudas a través de su cadena de supermercados. En la zona está también la ONG del chef activista José Andrés, World Central Kitchen, ha llevado a cabo diversas acciones sociales como el suministro de alimentos y agua potable con camiones cisterna a ciertos municipios. El chef ha reunido, además, al dúo de cocineros de Fierro, Germán Carrizo y Carito Lourenço, para liderar un movimiento de reparto de alimentos entre las personas necesitadas y la preparación de miles de bocadillos en el obrador Central de Postres, habilitado como centro de operaciones.

También Pepa Muñoz, dueña del restaurante El Qüenco de Pepa y responsable en España de World Central Kitchen, ha coordinado una serie de "food trucks" (camiones de comida) de Madrid y Barcelona para que suministren víveres a la población afectada y a los efectivos de emergencias. Ella misma, con más visión que los dirigentes, se desplazó hasta a la sede de la ONG en Valencia el martes.

Pepa Muñoz Gtres

A la lista, interminable, podemos sumar al futbolista Hugo Duro, sin descanso en las calles embarradas de Xiva, junto a su mujer la piloto Nerea Martí; en este mismo municipio el centrocampista Pepelu ha puesto a disposición de los afectados un restaurante con el fin de recoger comida o cocinar para aquellos que lo han perdido todo. El dolor ha tocado incluso al poderoso Tim Cook, que ha anunciado que Apple hará una donación para ayudar a las tareas de socorro en Valencia. Pala en mano, con el barro hasta el cuello o tirando de cuenta bancaria, estos famosos son el mejor ejemplo de que de esta se sale juntos o no se sale.