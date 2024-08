María José Suárez cuela dos bofetones a Escassi al presumir de verano (casi) perfecto

María José Suárez está experimentando un auge espectacular en su popularidad, acaparando todas las miradas este verano y, con ello, convirtiéndose en el reclamo perfecto para muchas firmas que están confiando en ella para alcanzar a su público con productos estrella. Pero todo esto es tan solo la cara positiva de la moneda que ha supuesto su ruptura conÁlvaro Muñoz Escassi. La otra cara es la dolorosa. Esa parte en la que se ve de nuevo tratando de reconstruir los pedazos de su maltrecho corazón tras tres años de relación, reconducir su vida y centrarse en exclusiva a su hijo, su familia y sus amigos. Incluso ese que tanto revuelo ha generado al considerarle un nuevo amor y con el que está jugando al despiste. Mucho dolor encerrado que desea dejar atrás, aunque a la hora de hacer balance del verano no duda en incluir una pullita velada a su ex, a modo de chanza y dejando entrever que está logrando superar el duelo, pudiendo aplicarle dosis de humor donde antes tan solo experimentaba sufrimiento y desasosiego.

María José Suárez en una imagen de archivo Instagram

La modelo está dispuesto a ponerle buena cara al mal tiempo, aprender la lección que le ha dado la vida y rescatar el lado positivo a todo lo negativo que le ha tocado sufrir. Algo que ha compartido a través de una profunda carta publicada en su perfil personal de Instagram y que no ha dejado indiferente a nadie, especialmente por haberse colado una mención discreta al jinete, que antes le provocaba lloros y ahora lo recuerda entre risas cuando habla con los suyos. Una forma de dejarle claro que le está superando, que ya no sufre la nostalgia cuando los recuerdos de los buenos momentos llegan a su memoria, así como tampoco caen lágrimas cuando rememora el dolor que le ha provocado sus acciones y, después, también sus excusas.

“Verano 2024. Viajar con amigas que adoro y mi compadre a Ibiza y Milán. Conocer gente nueva en Mallorca. Reencontrarme con viejas amigas en Málaga. Disfrutar de Elías y mis sobrinos en las playas de Cádiz. Terminar la reforma de mi casa. Salir a cenar con un amigo que hace años que no veía. Hacer más deporte que nunca. Escuchar música a todo lo que da en el coche. Preparar proyectos que comienza en septiembre. Charlas interminables con mis hermanas y cuñados que, por muy dramático que sea el tema, siempre acabamos riéndonos. Un viaje sorpresa a Miami”, comienza a enumerar las buenas cosas que le han sucedido estos intensos meses estivales, que ha aprovechado al máximo recorriendo mundo y disfrutando de la compañía de las personas que no le han soltado en su peor momento.

Pero no solo las risas que se echa ahora con sus hermanas y cuñados suponen una pullita a Álvaro Muñoz Escassi. María José Suárez le tenía otra píldora reservada: “Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera. Me quedo con lo bueno, que ha sido mucho, y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas. La vida a veces duele, pero el resto del tiempo es maravillosa”, destacaba, tratando también de insuflar ánimos a aquellos que, como ella, están superando una ruptura complicada, tratando de conectar consigo misma, con su propia esencia, además de sus seres queridos.