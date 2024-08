Álvaro Muñoz Escassi, pillado con una misteriosa mujer en Colombia

Los protagonistas de la polémica del verano han decidido hacer las maletas y poner distancia del foco de la noticia. Así lo hizo primero María José Suárez, al refugiarse en Eva González, entre otros planes veraniegos. También Hiba Abouk, que ha viajado con sus hijos a un rincón de playa del que ha optado no desvelar, aunque cierto es que ya lo hizo semanas antes a Túnez, cuando fue sorprendida de lo más cariñosa con Álvaro Muñoz Escassi. Fue el boom final, el saber que los rumores no eran infundados y que entre ellos había surgido la llama de la pasión, que para él es algo más, mientras que para ella es tan solo amistad con los límites desdibujados. Pero el jinete ha vuelto a subirse a un avión para huir de la atención mediática, aunque le ha sido imposible, sobre todo porque no lo hacía solo, sino en muy buena compañía. Ha sido visto con una nueva mujer, quien ya ha sido definida como su “nueva amiga”, dejando entrever que podría tratarse de algo más, aunque aún sin etiqueta confirmada.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Álvaro Muñoz Escassi se ha fugado de España, emplazando su disfrute estival en Colombia, concretamente en Cartagena de Indias. Allí ha sido cazado en exclusiva por el programa ‘TardeAR’, deseando dejar atrás su polémica ruptura, su confesión de que su relación con María José Suárez era “abierta”, la aparición de decenas de mujeres que se presentaban como amantes y la llegada de Hiba Abouk como tercera en discordia. Mucho que asimilar que, entre constantes preguntas de los reporteros, es complicado. Tan solo se siente cómodo en las redes sociales para confesarse, más allá de los platós de televisión previo pago. Pero a veces no hacen falta demasiadas palabras, pues una imagen puede ser más contundente. Al menos sí las que ha llevado este miércoles a la audiencia el programa de Telecinco.

Acompañado de una chica con un vestido largo en color negro, el exjugador de polo ha sido situado en el mapa en Colombia. Su deseo es no hacer más ruido del que ya ha ocasionado, pero parece tarea imposible dada la fama que viene arrastrando estas últimas semanas. Por mucho que haya emplazado su disfrute a mieles de kilómetros y al otro lado del charco, sus pasos han sido bien documentados. Así, fue visto saboreando la explosión de colores de una romántica puesta de sol junto a su “nueva amiga”, aunque en las imágenes no se muestra nada que haga pensar que entre ellos exista algo más que simplemente eso: amistad. No obstante, de sobra es conocida la fama de conquistador del jinete y el hecho de que esté soltero, ya hace sospechar que cada misteriosa mujer que le acompaña en sus días privados podría tratarse de un nuevo amor o, al menos sí alguien con la que compartir pasiones.

“Estaba tan normal”, mantiene la persona que ha captado dichas imágenes y se las ha pasado a ‘TardeAR’ para convertirlo en nueva polémica. Pocos son los detalles que se han desvelado sobre este viaje a Colombia y de la mujer que acompaña a Álvaro Muñoz Escassi en sus paseos y sus románticas puestas de sol. Ha sido Marisa Martín Blázquez quien mantiene que entre ellos había mucha complicidad, aunque ésta terminó cuando él se percató de que miradas indiscretas estaban fijadas en él: “Había ido allí acompañado de esta misteriosa mujer con la que le vemos y que no sabemos qué tipo de relación tienen”, recalca la periodista. Y es que ahora nadie quiere pillarse los dedos y dar por seguro que Escassi ha encontrado de nuevo el amor, después de amenazar con emprender acciones legales contra aquellos que hablen sobre su vida privada, esa que puso en bandeja en el plató de ‘De viernes’, provocando el gran tsunami de polémicas en el que ahora trata de salir a flote a duras penas.