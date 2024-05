María del Monte no habría sido la única de la que Antonio Tejado filtró información: “Recuerdo a Kiko Rivera y Paz Padilla”

El pasado lunes la polémica volvía a salpicar a Antonio Tejado tras salir a la luz las filtraciones que habría estado haciendo a la prensa sobre donde iba a estar su tía María del Monte en determinadas ocasiones. Sin embargo, la cantante no fue la única víctima de estas “traiciones” y personas como su amigo Kiko Rivera o Ernesto Neyra también habrían sufrido por estos “soplos” que Tejado vendía a diversos paparazzi.

El especialista en famosos Roberto Mallado se ha puesto en contacto con “Así es la Vida” para desvelar la trayectoria que tuvo como informante para diversos medios de comunicación: “Todo lo que estaba a su alcance, recuerdo Kiko Rivera”, arrancaba Mallado en el espacio televisivo. Cuando Tejado consiguió hacerse más conocido comerciaba con varios reportajes sobre él y sus parejas, pero siguió vendiendo información sobre todos aquellos “personajes que estaban en la órbita de María, lo que él podía recabar y que valía”.

El periodista ha relatado cómo fue esta trayectoria, ya que “en su primera etapa era muy principiante, ahí no cobraba con las primeras informaciones, pero cuando empezó a ser más conocido y estar en los platós, entonces sí. Intentaba comercializar reportajes que podían valer, supuestas salidas de personajes y presentadores”, indicaba el paparazzi. “El límite lo sobrepasaba casi todos los meses, él empezó siendo muy novato y después fue 'gustando'”.

Roberto Mallado habla en 'Así es la vida'. Mediaset

Entre algunos de los rostros conocidos, Mallado ha señalado la figura de Paz Padilla: “Recuerdo concretamente una presentadora a la que se le hizo un reportaje y fue Paz Padilla”, añadía sobre la información que vendió de un personaje muy conocido a nivel nacional. Sin embargo, en el paso de Antonio Tejado por conseguir hacerse con cierta notoriedad no estaba dispuesto a todo. “Recuerdo un reportaje que se nos escapó porque él tenía miedo. Fue un reencuentro con Isa Pantoja hija y María del Monte, en un momento que hacía relativamente poco que habían roto su relación de amistad Isabel Pantoja y María del Monte. Eso se nos escapó porque había fronteras que él no era capaz de traspasar”, concluía el profesional asegurando que no es nada raro que un personaje con cierta notoriedad recurra a vender información de amigos o conocidos.