María del Monte reacciona al veto de Isabel Pantoja (y no es el primero)

En la década de los 90 del siglo pasado todo el mundo hablaba de la estrecha amistad que se forjó entreIsabel Pantoja y María del Monte. Eran inseparables hasta que se separaron. Siempre se especuló sobre los límites de su vínculo, llegándose a afirmar que podrían haber vivido una apasionada historia de amor que ninguna ha querido confirmar jamás en público. Es más, desde que rompiesen lazos y se alejasen la una de la otra ha sido casi un tema tabú en sus entrevistas, esquivando en todo momento lo que pasó, ya sea para hablar de bonitos recuerdos o de un estrepitoso final. Tampoco se narrará ahora que la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja toma el mando de su relato y será ella quien cuente cómo ha sido su vida. Ya se han hecho antes documentales y series que repasan las desventuras de la cantante a lo largo de los años, incidiendo en triunfos profesionales y avatares amorosos. Pero ahora es ella quien quiere incidir en según qué capítulos, mientras que borra de un plumazo otros sin reparo.

Isabel Pantoja Gtres

Quizá el más controvertido y que está dando mucho que hablar es aquel que atañe a María del Monte. La cantante no aparecerá en la serie que está preparando su examiga. No la considera importante en su narrativa, de ahí que su personaje no vaya a tener relevancia alguna. Silencio. Y eso que fue una pieza clave en la adopción de su hija, Isa Pantoja, o que el tiempo que duró lo bueno realizaron infinidad de viajes que coparon cientos de titulares. Al ser preguntada sobre esto, María ha mostrado una total indiferencia. Está feliz sentimentalmente al lado de su mujer Inmaculada Casal, mientras que tiene en mente el proceso judicial por el robo en su domicilio, con su sobrinoAntonio Tejado con el peso de la justicia sobre sus hombros. No quiere entrar en más polémicas, mucho menos una sobre la que ya ha llovido tres décadas de chaparrones: “Puff. Feliz Año, salud para todo el mundo, lo demás ya lo buscaremos”, esquiva la cuestión sobre qué opina que Pantoja le haya fulminado de su vida para su serie documental.

María del Monte en Cullera Gtres

María del Monte ya ha sufrido mucho en la vida como para remover el pasado en busca de más dolor. En cuestiones de vetos, el de Isabel Pantoja no sería, ni mucho menos, el que más le preocupa. Más sufrimiento le causó en el pasado ver cómo perdía trabajos debido a su orientación sexual. Fue después de que reconociese abiertamente estar enamorada de una mujer, cuando comenzó a sufrir discriminación y eso que ella considera que “no he salido de ningún armario, básicamente, porque no cabía dentro de ninguno”. Una vez apuntado que el no hablar públicamente de esto no suponía que escondiese nada, también deslizó cómo “me han intentado hacer mucho daño desde que lo dije en el Orgullo. Pero, atención, porque he desenchufado la espada y ya no la vuelvo a enfundar hasta que me muera. Hay cosas ocultas por ahí, pero ahora no las voy a contar porque no me apetece”, apuntaba Nando Escribano en ‘Espejo Público’ cómo la cantante denunciaba vetos homófobos: “Ojalá dentro de pocos años no tengamos que verificar nada ni decir quiénes somos o cómo somos. Ojalá esto ocurra pronto, porque a mí me gusta la gente que habla de frente y que va con la verdad por delante y hay que tener cuidado cuando uno escupe hacia arriba, porque le puede caer encima”. Estaba molesta. Según el periodista de Antena 3 todos los presentes intuían que hablaba de Isabel Pantoja, pero no salió el nombre de su boca, como viene siendo ya costumbre. Cosas de vetos…