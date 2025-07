Mario Jefferson, desconsolado, llora para pedir trabajo al desmoronarse sus sueños

Mario Jeffersontiene una de las voces más portentosas de nuestro país. Aun así, le está costando horrores que confíen en su talento y le caigan contratos con los que perpetuar su presencia sobre los escenarios. Eso le ha llevado a aceptar otras propuestas, como la de participar en la última edición de ‘Bake Off: Famosos al horno’, del que ha resultado expulsado en tercer lugar. No ha tenido tampoco fortuna como repostero vip.

Cansado de luchar por alcanzar su sueño y viendo cómo se le continúa resistiendo, el cantante ha grabado un vídeo en el que termina rompiendo a llorar. Y es que está desesperado por encontrar un trabajo con el que despegar al fin: “Si este vídeo llega a quien piense que le puedo encajar, por favor, que me escriba”, llega a pedir entre lágrimas el artista, que se muestra vulnerable ante sus fans.

Las amargas lágrimas de Mario Jefferson

“Hola, estoy triste”. Con estas contundentes palabras da comienzo su discurso el cantante, quien fuese concursante de ‘Operación Triunfo’ en el año 2011. Son muchos los problemas que se le amontonan al artista, pero el que más le preocupa y el que le ha animado a hacer un vídeo es el laboral: “El foco principal es el trabajo”. Es la fuente de sus desvelos y ha entendido necesario pedir al quien corresponda la oportunidad de brillar que tanto se le está resistiendo.

Mario Jefferson no aguanta más este ritmo inconstante que marca la música. Temporadas desbordado de trabajo llegan a su fin y aparecen otras en las que el teléfono no suena, las propuestas no llegan, la oferta cae. Pero él tiene que seguir pagando sus facturas y escalando posiciones para cumplir sus sueños y metas. Una labor que no cesa y que se ve obligado a mostrar en redes sociales, porque comprende que “si no, parece que estás en tu casa sin hacer nada”. Y es que en su profesión la visibilidad es un plus, pues no solo basta con una prodigiosa voz, dado que de esto anda sobrado.

“Empleamos muchas horas, ilusión y energía en proyectos que al final no salen”, destaca el deslucido trabajo del artista en muchas ocasiones. Una situación que llega a frustrarle: “Si no te llaman, no te llaman y no pasa nada”, trata de consolarse a sí mismo, aunque sí que pasa. Es por eso que Mario Jefferson aprovecha el alcance viral de su vídeo para proponerse para posibles encargos laborales: “Aquí tenéis, para quien vea este vídeo. Mis estadísticas de este mes. Si alguien quiere contar conmigo para hacer algún anuncio”, dice avergonzado, pues no se siente cómodo llegando a este extremo de pedir trabajo mediante las redes sociales: “Quiero trabajar, no quiero dar pena”.